 ;
Yol Durumu
  1. Ayrılmaz ikili
  2. Umut göründü

Çelebi misali

Çelebi misali
Cemiyet dünyasının ünlü çifti Şebnem ile Celal Çapa, gezmelere doymuyor. Dünyayı gezen ikili, yeni yıl öncesinde gittikleri Avustralya'yı fethetmeye kararlı… Sidney, Melbourne ve Kanguru Adası'nı gezen çift, şu sıralar ise Byron'da...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar