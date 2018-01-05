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aşka geldi

Paris St. Germain’in yıldızı , 5 yıllık aşkı Bruna Marquezine ile Brezilya’da yatta keyif çattı

Neymar aşka geldi
Paris Saint Germain'e transfer olurken aldığı 222 milyon euro'luk bonservis ücretiyle futbol tarihine geçen Neymar, bir dargın bir barışık olduğu Bruna Marquezine ile yeniden birlikte. Brezilya'daki bir yat partisinde görüntülenen ile aşkı, romantik anlar yaşadı.
25 Yaşındaki yıldız ile sevgilisi, Fernando de Noronha'da düzenlenen yat partisinde bol bol eğlendi. Bu arada evlilik krizi yüzünden ayrılan Brezilyalı çiftin yeniden barışması, "Neymar, güzel oyuncuya evlilik mi teklif etti?" haberlerine yol açtı. Geçtiğimiz Ağustos'ta 5 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı.
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