25 Yaşındaki yıldız ile sevgilisi, Fernando de Noronha'da düzenlenen yat partisinde bol bol eğlendi. Bu arada evlilik krizi yüzünden ayrılan Brezilyalı çiftin yeniden barışması, "Neymar, güzel oyuncuya evlilik mi teklif etti?" haberlerine yol açtı. Geçtiğimiz Ağustos'ta 5 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı.
Neymar aşka geldi
Paris St. Germain’in yıldızı Neymar, 5 yıllık aşkı Bruna Marquezine ile Brezilya’da yatta keyif çattı
25 Yaşındaki yıldız ile sevgilisi, Fernando de Noronha'da düzenlenen yat partisinde bol bol eğlendi. Bu arada evlilik krizi yüzünden ayrılan Brezilyalı çiftin yeniden barışması, "Neymar, güzel oyuncuya evlilik mi teklif etti?" haberlerine yol açtı. Geçtiğimiz Ağustos'ta 5 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı.
Etiketler: Paris Saint Germain , Neymar
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Gazete
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