Müslüm baba heyecanı

Arabesk müziğin efsane ismi merhum MüslümGürses'in hayatının anlatıldığı 'Müslüm' filmi için geri sayım başladı. Çekimleri Halfeti, İstanbul veAdana'da gerçekleşen filmin fragmanı heyecan yarattı. Filmde 2013'te vefat ederek herkesi yasa boğan sanatçıyı, Timuçin Esen oynuyor. Sanatçının eşi Muhterem Nur'a ise ZerrinTekindor hayat veriyor.
Gürses, 60 yaşında hayata erken veda etmiş ve milyonları yasa boğmuştu.
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