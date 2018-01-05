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Müslüm baba heyecanı

Müslüm baba heyecanı
Arabesk müziğin efsane ismi merhum Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı 'Müslüm' filmi için geri sayım başladı. Çekimleri Halfeti, İstanbul ve Adana'da gerçekleşen filmin fragmanı heyecan yarattı.
Filmde 2013'te vefat ederek herkesi yasa boğan sanatçıyı, Timuçin Esen oynuyor. Sanatçının eşi Muhterem Nur'a ise Zerrin Tekindor hayat veriyor.


Gürses, 60 yaşında hayata erken veda etmiş ve milyonları yasa boğmuştu.
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