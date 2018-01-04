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Aşkın doruğunda

Aşkın doruğunda
Dünyaca ünlü yıldız Hugh Jackman, yeni yılı doğup büyüdüğü Avustralya'da karşıladı. Aksiyon filmlerinin aranılan ismi Jackman, önceki gün eşi Deborra-Lee Furness ile 134 metre yüksekliğindeği Harbour Köprüsü'ne tırmandı. Yaklaşık 2 saat süren tırmanış sonrası eşiyle böyle gurur pozu veren , bu kareye "Hem adrenalinin hem de aşkın doruğundayız" notu düştü..
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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