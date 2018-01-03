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En tatlı tatil

En tatlı tatil
Eski Milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ün keyfine diyecek yok. Ailesiyle kayak tatiline çıkan sosyetik güzel, dağa köpeklerini de götürdü. Karlar üzerinde köpekleriyle oyunlar oynayan Gönlüm'ü de eşi, böyle fotoğrafladı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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