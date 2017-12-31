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Özel misafir!

ve gizli saklı görüşmeye devam ediyor. Güzel sunucu, önceki gün yakışıklı oyuncunun evine girerken komşulara yakalandı

Özel misafir!
Haklarında aşk yaşadıklarına dair haberler çıkan spiker Nazlı Çelik'le oyuncu Engin Öztürk'ün cephesinde şok gelişme… 2015'te evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşandıktan sonra Öztürk'le yakınlaştığı konuşulan Çelik, iddiaya göre önceki gece oyuncunun evindeydi.


Engin Öztürk'le gözlerden uzak olmak için oyuncunun Levazım'daki evine giden Nazlı Çelik, kimselere görünmek istemese de yakayı ele verdi. 40 yaşındaki Çelik, kendisinden 9 yaş küçük oyuncunun evine girerken Öztürk'ün komşuları tarafından görüldü.


Doğan SAVAŞ
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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