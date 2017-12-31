Özel misafir!

Magazin,medya ve sosyete dünyası bunu konuşuyor... İddiaya göre Nazlı Çelik ile aynı dövüş kulübüne gittiği Engin Öztürk, yakınlaştı. Ünlü spikerin, instagram’da takip bile etmediği Öztürk’ün fotoğraflarını beğenmesi dedikoduları alevlendirdi