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Yakın dövüş!

Magazin,medya ve sosyete dünyası bunu konuşuyor... İddiaya göre ile aynı dövüş kulübüne gittiği , yakınlaştı. Ünlü spikerin, instagram’da takip bile etmediği Öztürk’ün fotoğraflarını beğenmesi dedikoduları alevlendirdi

Yakın dövüş!
Magazin ve sosyete dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor... 2015'te evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan başarılı haber spikeri Nazlı Çelik, Bilgili ile yeniden barışmış ama bu beraberlik de uzun sürmemişti. Başarısı ve zarafetiyle takdir toplayan Çelik'in son dönemde ise sürpriz bir isimle yakınlaştığı dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı.


14 Şubat 2015'te evlenen Çelik ile Bilgili, kısa süre sonra boşandı. Çiftin aşka verdikleri ikinci şans da uzun soluklu olmadı.

9 YAŞ FARK VAR
Ünlü spiker, aynı dövüş kulübüne gittiği oyuncu Engin Öztürk'le sık sık görüşmeye başladı. Etiler'deki dövüş kulübünde tanışan ile yakışıklı oyuncunun, her geçen gün artan samimiyeti Bujin Fight Club'e giden birçok kişinin de dikkatini çekti. 40 yaşındaki Çelik'in 31 yaşındaki Öztürk'ü instagram'da takip etmemesine rağmen son birkaç ayda yayınladığı tüm fotoğraflarını beğenmesi gözden kaçmadı. Nazlı Çelik'in bu gizemli tavrı da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.



BİLMECEYE DÖNDÜ!
2015'te aşk yaşamaya başlayan İdil Fırat ile 'ün geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı konuşulmuştu.

TAKİP YOK BEĞENİ ÇOK
Nazlı Çelik, Engin Öztürk'ü instagram'da takip etmiyor ancak oyuncunun her fotoğrafını beğeniyor!





TAKVİM ÖZEL
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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