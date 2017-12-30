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Şafak söktü!

Şafak söktü!
Ünlü mimar dolandırıcılıkla suçlandı. Ünlü tasarımcı, hakkında suç duyurusunda bulunan işadamını yalanladı. İşadamı Mehmet Ali Özsoy, savcılığa giderek Florya'daki dairesinin içini yapması için Çak'a yaklaşık 1 milyon lira ödeme yaptığını ancak bunun karşılığında evine çivi bile çakılmadığı iddiasını ortaya attı. Skandal iddianın ardından gözler Çak'a odaklandı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Çak, Mehmet Ali Özsoy'un sözleşmeye uymadığını, kendisine ödeme yapmadığını, ödemediği senetlerle ilgili de noter kanalıyla işadamına ihtarname gönderdiğini açıkladı. Mehmet Ali Özsoy'un herkese borcu olduğunu, oturduğu sitedeki aidatları bile ödemediğini söyleyen Çak, şu açıklamaları yaptı: "O kişinin eşi benden 'WhatsApp' üzerinde 70 bin lira borç istemiştir. Bana 3 sene önce bu parayı ödediğini iddia eden kişinin eşi nasıl oluyor da benden borç isteyebiliyor? Suçlama, kafalarda şüphe bırakmak adına yapılmış bir kumpastır. 18 seneden beri sadece 3 davası bulunan bir tasarımcı olarak Türk adalet ve yargısına inancım tamdır. İftiraları atan, Özsoy iflas etmiş ve gayrimeşru para peşinde koşan bir zavallıdır."
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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