'E'l ele alışveriş

Oyuncu ÇiğdemBatur ile aşkı OnurGülmek önceki gün ZorluAVM'deydi. Bir mekandabaş başa yemek yiyenikili, daha sonra el elemağazaları dolaştı. Liseliaşıklar gibi gezen Batur ileGülmek, objektiflere pozvermeyi ihmal etmedi.
Mutluluklarıylaimrendiren ünlü çifttenBatur, yeni projelerisorulduğunda "Henüzistediğim dizi projesigelmedi. Senaryolarıokuyorum. Onur BeyAkaretler'de bir restoranaçtı. Genelde restoranınbaşındayız'' dedi.
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