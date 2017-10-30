'E'l ele alışveriş

Oyuncu Çiğdem Batur ile aşkı Onur Gülmek önceki gün Zorlu AVM'deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, daha sonra el ele mağazaları dolaştı. Liseli aşıklar gibi gezen Batur ile Gülmek, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.



Mutluluklarıyla imrendiren ünlü çiftten Batur, yeni projeleri sorulduğunda "Henüz istediğim dizi projesi gelmedi. Senaryoları okuyorum. Onur Bey Akaretler'de bir restoran açtı. Genelde restoranın başındayız'' dedi.