Özentiler!

Hristiyanların özel günlerinden Halloween'e Türkiye'deki ünlü isimler de özendi. Her yıl 31 Ekim'de kutlanan 'Cadılar Bayramı' için önceki akşam Asmalımescit Soho House'da parti yapıldı. Melisa Tapan, modacı Raşit Bağzıbağlı, Gizem Özdilli ve Oğulcan Engin'in de aralarında olduğu isimler en ilginç kostümleriyle sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlüler tepki çekti. Pek çok kişi partiye katılanları 'özentilik' yapmakla suçladı.





Eski manken Gizem Özdilli de geceye katılanlar arasındaydı. Sade bir kostüm tercih eden Özdilli, 'özenti' yorumlarından kurtulamadı.





Daha önce tayt giydiği için eleştirilen Oğulcan Engin de partideydi.





Gülsel Ülkü, hayal gücünü en korkunç davetli olmak için kullanınca ortaya bu görüntü çıktı.



Doğan SAVAŞ