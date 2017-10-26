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Nabız’lar yükselecek

Nabız’lar yükselecek
'Okyanus' ve 'Canavar' şarkılarıyla hayranlarını coşturan Derya Uluğ, bu kez duygusal bir parçaya imza attı. Uluğ, 'NABIZ180' adlı single çalışmasını yarın çıkarıyor. Şarkının sözü ve müziği ile Asil Gök'e; aranjesi ise Ozan Çolakoğlu'na
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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