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Yeni geline yeni proje

Yeni geline yeni proje
İşletmeci 'yle geçtiğimiz ay dünyaevine giren Gizem Karaca'nın balayı sona erdi. İki hafta önce eşiyle Gökova'da mavi tura çıkan ünlü oyuncu, önceki akşam Cihangir'deydi. İş yemeğinde olduğu öğrenilen Karaca, yeni projesi hakkında sır vermedi.

Doğan SAVAŞ
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