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Kayıp bulundu
Oyunculuktan spor eğitmenliğine transfer olan Zeynep Tokuş, uzun süre sonra önceki gün objektiflere takıldı. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Tokuş, kusursuz fiziğiyle takdir topladı.

40 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Zeynep Tokuş, formda kalmasının sırrının, eğitimini de verdiği yoga ile akrobatik hareketleri birleştiren acroyoga olduğunu söyledi.
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