Kayıp bulundu

Oyunculuktan spor eğitmenliğine transfer olan Zeynep Tokuş, uzun süre sonra önceki gün objektiflere takıldı. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Tokuş, kusursuz fiziğiyle takdir topladı.



40 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Zeynep Tokuş, formda kalmasının sırrının, eğitimini de verdiği yoga ile akrobatik hareketleri birleştiren acroyoga olduğunu söyledi.