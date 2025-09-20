Yüksek topuk ayak sağlığını bozuyor

Kadınların yüksek topuk sevdası, ayak sağlığını bozuyor. Kadınlar tarafından tercih edilen sivri burunlu yüksek topuklu ayakkabılar halk arasında ayakta kemik çıkıntısı veya çarpık parmak olarak bilinen halluks valgus rahatsızlığına neden oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Güray Batmaz, kadınlara 6 santimden yüksek topuklu ayakkabı giymemelerini öneriyor. "Valgus hastalığının kesin tedavisi ameliyattır. Cerrahi sonrasında yapılan analizlerinde 6 ay-1 yıl arasında düzelmeler görülür" dedi.