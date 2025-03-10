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Yoğurtla karnımız tok! Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Diyetisyen Duygu Yıldırım Sökmen, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin kritik önem taşıdığını vurguluyor. Sökmen, sahur yapmanın metabolizmanın hızını korumak ve vücut yağının artmasını engellemek için şart olduğunu belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Yoğurtla karnımız tok! Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktaları

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Ramazan ayında sağlıklı beslenme kritik önem taşıyor. Diyetisyen Duygu Yıldırım Sökmen, mutlaka sahur yapılması gerektiğini vurguluyor. Tek öğün beslenmenin metabolizmanın yavaşlamasına ve vücut yağının artmasına neden olacağı belirtiyor.

Sahurda hamur işi, kızartma, tuzlu zeytin e kahve gibi içeceklerden uzak durmayı öneriyor. Tokluğu artıran yiyecekleri şöyle sıralıyor:

YUMURTA: Hem düşük kalorisi hem de protein kalitesinin yüksek olması sebebiyle uzun süre tokluk sağlar. Sahurun olmazsa olmazıdır.

TAM BUĞDAY ÜRÜNLERİ: Kepekli ekmek, yulaf ezmesi gibi ürünler sindirim problemlerini önler. Kişinin daha uzun tok kalabilmesini sağlar.

SÜT: Sahur öğününde süt ve ürünlerini tercih etmek uzun süre tokluk süresini uzatır. Yine yoğurt da kan şekerini dengelemede, tokluğu sağlamada yardımcı diğer alternatiftir.

TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Süt, yoğurt ve çaylara katıldığında vücuda güç verir.

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