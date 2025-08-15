Yazın vazgeçilmezi karpuz şifa kaynağı

Yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuz hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor. İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa yardımcı oluyor.

Dyt. Cansu Arslan şeker hastalarının bile günde 3 üçgen dilim karpuz tüketebileceğini söylüyor.

Arslan, "Karpuz aynı zamanda vücuttan ödemlerin uzaklaştırılmasında da etkilidir. Karpuz çekirdekleri de içindeki bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur." diyor.