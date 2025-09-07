Yaş ilerledikçe artan katarakt sorunu...

İlerleyen yaş, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Miyoptan katarakta, yakın görme probleminden katarakta kadar pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Abdullah Özkaya göz hastalıklarının özellikle 40'lı yaşlardan sonra daha sık görüldüğünü söylüyor. "Katarakt 50 yaş ve sonrası ortaya çıkarken öncelikle kişinin uzak görmesini, zaman içinde de yakın görmesini kısıtlar hale gelir. Katarakta bağlı görme problemi olan ve 45 yaş üzeri olup hem uzak hem yakın gözlük takmak istemeyen hastalara "akıllı lensler" önerilir" diyor.