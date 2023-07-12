Yanlış topuklu ayakkabı birçok soruna neden olabiliyor! Uzman isim uyardı

Ayak ağrıları, yaş ilerledikçe kişilerde daha fazla görülmeye başlıyor. Günlük yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkiliyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayaklarda oluşan ağrılara sebep olan etkenleri sıralıyor: Ayak ağrıları genellikle uygunsuz ayakkabı giyilmesine bağlı olarak gelişiyor. Kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görülüyor. Aşırı kullanım veya zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir. Yaş yanında kadın cinsiyetin, şişmanlık ya da kireçlenme, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır.
KOLESTEROLE KARŞI BAMYA
Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Kronik hastalıkların riskini azaltır. Vücutta bulunan kolesterolü dengeler. İçerisinde bulundurduğu bol miktarda demir ile vücuttaki demir ihtiyacını karşılar.
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