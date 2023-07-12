Yanlış topuklu ayakkabı birçok soruna neden olabiliyor! Uzman isim uyardı





Böbreklerimiz her gün yaklaşık 200 litre kanı işliyor. Fazla su ve atık ürünlerden kurtuluyor. Toksinleri atıyor. Vücudun düzgün çalışmasını sağlıyor. Böbrekler vücuttan toksinleri ve atıkları çıkaramazlarsa vücutta birikerek böbreklerin, karaciğerin ve diğer organların normal işlevini engelleyerek halsizlik, mide ağrısı, baş ağrısı, su tutma ve diğer sorunlara neden oluyor.

Diyetisyen Rıdvan Arslan, böbrekleri temizleyen besinleri sıralıyor:



ELMA SiRKESi: Böbreklerin oksidatif stresini önler. Vücuttaki antioksidan seviyesini yükseltir. Kan şekerini dengeler. Toksinleri temizler.



BARBUNYA FASÜLYESi: Böbrekteki atıkları ve toksinleri uzaklaştırır ve böbrek taşlarını etkili bir şekilde dışarı atar.



LİMON SUYU: Böbrek taşı oluşumunu engeller. Kanı filtreler ve atıkları ve diğer toksinleri temizler.



NAR: Hem suyu hem de çekirdekleri bol miktarda potasyum içerir. Bu nedenle böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir. Toksinleri ve atıkları dışarı atar.

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