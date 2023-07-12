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    Yanlış topuklu ayakkabı birçok soruna neden olabiliyor! Uzman isim uyardı

    Uygunsuz ayakkabı giymek, ağrılara yol açıyor. Kadınlarda erkeklere göre 9 kat görülüyor. Dr. Nurhan Barutçu, uyarıyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Topuklu ayakkabıya dikkat

    Ayak ağrıları, yaş ilerledikçe kişilerde daha fazla görülmeye başlıyor. Günlük yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkiliyor.



    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayaklarda oluşan ağrılara sebep olan etkenleri sıralıyor: Ayak ağrıları genellikle uygunsuz ayakkabı giyilmesine bağlı olarak gelişiyor. Kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görülüyor. Aşırı kullanım veya zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir. Yaş yanında kadın cinsiyetin, şişmanlık ya da kireçlenme, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır.

    KOLESTEROLE KARŞI BAMYA



    Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Kronik hastalıkların riskini azaltır. Vücutta bulunan kolesterolü dengeler. İçerisinde bulundurduğu bol miktarda demir ile vücuttaki demir ihtiyacını karşılar.

    BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN



        Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Dolaşım sistemine destek olur. Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sinir sistemini düzenlemeye yardımcıdır.

        BAĞIŞIKLIĞA MAŞ FASÜLYESİ



        Kalp krizi ve felç risklerini azaltan maş fasulyesi, kan dolaşımını da arttırarak vücudun kan dengesini korur. Yüksek oranda protein kaynağıyla özellikle vejeteryanlar tarafından çok tercih edilir. Soğuk algınlığına karşı da bağışıklık sistemini destekler.

        LİMON SİRKE BÖBREĞİ TEMİZLE



        Böbreklerimiz her gün yaklaşık 200 litre kanı işliyor. Fazla su ve atık ürünlerden kurtuluyor. Toksinleri atıyor. Vücudun düzgün çalışmasını sağlıyor. Böbrekler vücuttan toksinleri ve atıkları çıkaramazlarsa vücutta birikerek böbreklerin, karaciğerin ve diğer organların normal işlevini engelleyerek halsizlik, mide ağrısı, baş ağrısı, su tutma ve diğer sorunlara neden oluyor.

        Diyetisyen Rıdvan Arslan, böbrekleri temizleyen besinleri sıralıyor:

        ELMA SiRKESi:         Böbreklerin oksidatif stresini önler. Vücuttaki antioksidan seviyesini yükseltir. Kan şekerini dengeler. Toksinleri temizler.

        BARBUNYA FASÜLYESi: Böbrekteki atıkları ve toksinleri uzaklaştırır ve böbrek taşlarını etkili bir şekilde dışarı atar.

        LİMON SUYU: Böbrek taşı oluşumunu engeller. Kanı filtreler ve atıkları ve diğer toksinleri temizler.

        NAR: Hem suyu hem de çekirdekleri bol miktarda potasyum içerir. Bu nedenle böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir. Toksinleri ve atıkları dışarı atar.

        RİSKLI GEBELİKTE RİSKİ AZALTIN



            Hamilelikte bazı durumlarda gebelik oluşmadan önce anne adayında mevcut olan hastalıklar, az ya da fazla kiloya sahip olması veya hamileliğe dolayı daha sonra gebelik dönemi kendini belli eden sorunlar farklı hamilelikte risklere sebep olabiliyor.

            TESTLERİ İHMAL ETMEYİN
            Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, riskli gebelik hakkında bilgiler veriyor: Riskli gebelik; anne adayı ve bebeğin sağlığı açısından birtakım riskler barındıran gebeliklere deniyor. Kadın doğum uzmanı muayeneleri sırasında gebelikle ilgili tüm riskler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Böylece her hafta hem gebeliğin durumu hem de annenin ve bebeğin sağlığı değerlendirilir. Gerekli beslenme düzeni oluşturulabilir, bazı önemli testler yapılabilir.

            İYİ UYKULAR
            Uykusuzluk, hayat kalitesini düşürüyor. Gündüzleri dikkat eksikliği, yorgun hissetme, konsantrasyon güçlüğüyle birlikte aşırı sinirlilik, iş performansında düşme, depresyon, yüksek tansiyon, metabolik bozukluklar, obezite riski ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden oluyor. Dr. Ayşegül Çoruhlu, uyumakta sorun yaşayanlara uyku kalitesini artırabilecek önerilerde bulunuyor:

            Saat 14.00'ten itibaren çay ve kahve içmeyin.
            Geç saatte yemek yemeyin.
            Uyku öncesi sosyal medyadan uzak durun.
            Tamamen karanlık ortamda uyuyun.
            Gün ışığıyla uyanın. çünkü serotonin ve dopamin hormonunu artırır.

            AVOKADO YAĞ YAKAR!


            Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır. Kötü nefesi önler. Böbreklere iyi gelir. Cilt hücrelerini yeniler. Saçlara canlılık katar. Ağız sağlığını korur.

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            Haberler Sağlık Yanlış topuklu ayakkabı birçok soruna neden olabiliyor! Uzman isim uyardı
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