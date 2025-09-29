Vitaminler enerji sağlamıyor ancak eksikliği sağlık sorunu yaşatıyor...

PODCAST CANLI YAYIN

Prof. Dr. Osman Erk, vitaminler hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor: Vitaminler enerji sağlamaz, vücutta enerji üretilmesine yardımcı olur. Eksikliğinde ise kansızlık, körlük ve kemik erimesi gibi hastalıklar yaşanır.

Hastalıklar kol geziyor. Vitaminler ise insana direnç vererek sağlıklı yaşamı sağlıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, vitaminlerin sağlığımız üzerindeki etkilerini anlatıyor:

GELİŞİGÜZEL KULLANILMAMALI
Vitaminler 1900'lü yılların başında keşfedilmiştir. Vitamin ismi "Vital Amin" yani "Hayat Veren Azot" anlamına gelmektedir. Vitaminler vücutta yapılamadığı için diyetle alınmak zorundadır. Vitaminler protein, yağ, karbonhidrat metabolizmasında; enerji üretiminde; protein sentezinde rol oynarlar. Vitaminler enerji sağlamaz, vücutta enerji üretilmesine yardımcı olurlar. 13 vitamin çeşidi vardır, görevleri birbirinden farklıdır. Vitaminler suda çözünen ve yağda çözünen olmak üzere 2 ana gruba ayrılırlar. Suda eriyen vitaminleri en geç 48 saat içinde kullanılır veya idrarla atılırlar. B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminlerdir, B vitaminleri içerisinde birbirinden farklı 6 adet değişik vitamin yer almaktadır. A, D, E ve K vitamin-leri yağda eriyen vitaminlerdir, vücut ve hücrelerin yağ doku-sunda yer alırlar, vücutta kalış süreleri uzundur. Suda çözünen vitaminlere kıyasla eksikliklerine daha az rastlanır, fazlası idrarla atılamaz, yağ dokusunda birikir. Yağda çözünen vitaminlerin fazlası toksik etki yapar. Özellikle A ve D vitaminlerinin fazlası zehirlenme belirtilerine yol açar. Hastalıklardan korunmak ya da enerji kazanmak için gelişigüzel vitamin kullanımı çok yaygın. Ancak bu durum sağlığa yarardan çok zarar verebilir. Örneğin fazla alınan A ve D vitaminleri zehirlenmelere, C vitamini ise böbrek taşına ve ishale yol açabilir.

VİTAMİNLERİN ÖNEMİ
A vitamini görme için önemlidir ve kemik sağlığı için gereklidir. Ayrıca vücut dokularını örten epitel hücrelerinin oluşumunda önemli katkı sağlar. B vitaminleri (B1, B2, B3, B6) çoğunlukla enerji metabolizmasında rol oynarlar. Protein, yağ ve karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesini sağlarlar. B12 ve folik asit ise hücrelerin DNA ve RNA sentezinde önemlidirler. C vitamini kolajen üretiminde gereklidir. Kolajen proteini kemik, bağ dokusu, akciğer, kan damarlarının sağlığı için elzemdir. C vitamini ayrıca demir emilimine yardımcı olur ve antioksidandır. Yağların oksitlenmesini ve katarakt oluşumunu engeller. D vitamini özellikle kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Vücudun kalsiyum, fosfor ve magnezyum dengesini ayarlar. K vitamini kanın pıhtılaşmasında ve kemik sağlığında önemli rol oynar.

EKSİKLİĞİ TEHLİKELİ
A vitamini eksikliğinde gece körlüğü ve göz kuruluğu ortaya çıkar. B vitaminlerinin eksikliğinde hormonal sistemler zarar görür, kansızlık ortaya çıkar ve beyin fonksiyonları hasara uğrar. C vitamini eksikliği nadirdir. İskorbüt adı verilen C vitamini eksikliğinde dişlerde dökülme, deri altı kanamaları ve eklem harabiyeti olur, bağışıklık sistemi zayıflar. D vitamini eksikliğinde bütün vücut sistemleri olumsuz etkilenir, osteoporoz ve kemik kırıkları ortaya çıkar. E vitamini eksikliği çok nadirdir. K vitamini eksikliğinde kan pıhtılaşması durur ve kemikler zarar görür.

