Uzmanlar saç sağlığına ilişkin önerilerini sıraladı: Yumurtayla kırılmalara son...

Cilt sağlığı kadar saç sağlığı da hem erkekler hem de kadınları için önem taşıyor. Sağlıklı saçlar için birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlardan biri de saçlara iyi gelen besinleri tüketmekten geçiyor. Dr. Cenk Gül, o besinleri sıralıyor:

Tere: Demir içeriği yüksek olan bir besindir. Sağlıklı saçlar için bire birdir.

Havuç: Göz sağlığı için nasıl faydalıysa sebum maddesi üretimindeki akif rolü nedeniyle saç sağlığı açısından da önemli bir besindir.

Balık: İçeriğindeki demir ve B12 vitamini sayesinde kafa derisinin kurumasını önler. Saçların matlaşmasına mani olur.

Yumurta: İçeriğinde bolca bulunan biyotin sayesinde saç kırılmalarını önlemeyi sağlar.