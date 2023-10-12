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Uzmanlar saç sağlığına ilişkin önerilerini sıraladı: Yumurtayla kırılmalara son...

Cilt sağlığı kadar saç sağlığı da hem erkekler hem de kadınları için önem taşıyor. Sağlıklı saçlar için birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ekim tarihli TAKVİM sağlık haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Uzmanlar saç sağlığına ilişkin önerilerini sıraladı: Yumurtayla kırılmalara son...

Cilt sağlığı kadar saç sağlığı da hem erkekler hem de kadınları için önem taşıyor. Sağlıklı saçlar için birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlardan biri de saçlara iyi gelen besinleri tüketmekten geçiyor. Dr. Cenk Gül, o besinleri sıralıyor:
Tere: Demir içeriği yüksek olan bir besindir. Sağlıklı saçlar için bire birdir.
Havuç: Göz sağlığı için nasıl faydalıysa sebum maddesi üretimindeki akif rolü nedeniyle saç sağlığı açısından da önemli bir besindir.
Balık: İçeriğindeki demir ve B12 vitamini sayesinde kafa derisinin kurumasını önler. Saçların matlaşmasına mani olur.
Yumurta: İçeriğinde bolca bulunan biyotin sayesinde saç kırılmalarını önlemeyi sağlar.



DİŞ AĞRISINA TARHUN
- Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder.

HALSİZLİĞE KARANFİL
- Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.


SUSAM AŞKIN İLACI
- Böreklerin, çöreklerin ve simitlerin vazgeçilmezi olan susam, cinsel gücü artırır. Erkeklerde ereksiyon problemini giderir. Kemikleri güçlendirir.



KALBİN İÇİN MERDİVEN ÇIK
İngiltere'de yapılan yeni araştırma günde en az 50 merdiven çıkmanın, yüzden 20'den fazla daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmanın bulguları, 458 bin 860 yetişkinin katılımıyla yapılan anketlere dayandı. Analize, aile geçmişi, genetik risk ve tansiyon gibi faktörler de dahil edildi.

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