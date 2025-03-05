Uzmanlar dikkat çekiyor: Ramazan ayında migreni olanların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Ramazan'da uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzenindeki değişiklikler migreni tetikliyor. Nörolog/Klinik Nörofizyolog Dr. Okan Bölükbaşı, migren tedavisinin kişiden kişiye değiştiğini belirtiyor.



"Işığa ve sese karşı hassasiyetle ortaya çıkan migren, beraberinde bulantı, kusma ve halsizliğin de eşlik ettiği şiddetli baş ağrısı atağıdır. Bu şikayetler 4 saatten 72 saate kadar sürebilir. Migrende tedavi planımız hastanın yaşına, yaşanan atakların sıklığına, eşlik eden başka hastalıkların olup olmadığına ve migrenin tipine göre değişir" diyor.



Migren ataklarından korunmak için bol sıvı tüketimini öneren Prof. Dr. Bölükbaşı, şöyle devam ediyor: Migren hastası olup Ramazan ayında oruç tutmak isteyen hastalarımızın birçok düzen bozulduğu için daha dikkatli olmaları gerekiyor. Oruç tutmak isteyen migren hastalarına önerebileceğimiz, sahurda kana geç yayılan kan şekerinin düşmesini engelleyen gıdalar alabilirler. Mesela haşlanmış patates, yumurta, tahin gibi gıdaların alımı kan şekerindeki dalgalanmaları biraz daha azaltır. İftardan sahura kadar olan süreçte bol sıvı alımı da önemli.

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