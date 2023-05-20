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    Uzmanından kritik uyarı: Beş belası hipertansiyon hayatı tehdit ediyor!

    Hipertansiyon, ülkemizde 3 kişiden birinde görülüyor! Baş ağrısı ve nefes darlığına yol açıyor. Erken tedavi edilmediğinde ise hayatı tehdit ediyor.

    Beş belası hipertansiyon

    Kronik hastalıklar, hem sağlığı bozuyor hem de hayata kast ediyor. Bunların başında, hipertansiyon geliyor. 'Sessiz hipertansiyon'da, yüksek hipertansiyonunun yol açtığı baş ağrısı veya baş dönmesi gibi sorunlar yaşanmıyor. Bu nedenle hastalar doktora geç başvuruyor. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, tedavi edilmeyen yüksek tansiyonun kalp hastalığı, felç ve böbrek rahatsızlıklarına enden olduğunu belirtiyor. 5 noktayı açıklıyor...

    KİLO VE STRES:
    Sessiz hipertansiyon görünürde hiçbir şikayete yol açmıyor. Bu nedenle hastalar geç doktora başvuruyor. Ancak özellikle ailesinde
    hipertansiyonu olan kişilerin yıllık kontrollerini aksatmaması Orta yaşın üzerinde olmak, ideal kilonun üzerinde olmak, hareketsiz bir yaşam, stres altında yaşamak ve uyku apnesi olanlarda risk artıyor.gerekiyor.

    ÇOK YAYGIN: Ülkemizde 3 kişiden biri, bu hastalıkla mücadele ediyor. Yüksek tansiyonu olan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unda herhangi bir belirti görülmüyor. 18- 85 yaş arası yetişkinlerin yaklaşık yüzde 17'sinde sessiz hipertansiyon olduğu biliniyor.

        BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN:
        Hipertansiyon, genellikle belirgin semptomları olmasa da baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, bulanık görme veya göğüs ağrısı gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Bunu öğrenmek için bir sağlık uzmanına görünmek gerekiyor. Düzenli tansiyon kontrolü, hipertansiyonun saptanması ve zararlarının en aza indirilmesi için önem taşıyor.



        NASIL TEDAVİ EDİLİR?:
        Hipertansıyonun tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri ve kan basıncını düşürücü ilaçlar önem taşıyor. Bunların yanı sıra düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, ideal kiloyu koruma, tuzu azaltma, alkol ve sigaradan kaçınma, ilaçları düzenli kullanma kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor.

        KRİZ ÇIKARTIR:
        Hipertansiyon, yıllar içinde vücudu tüketiyor. Hatta kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı gibi çok ciddi hastalıkların riskini artırıyor. Bu nedenle herhangi bir belirti olmasa da bazı durumlarda mutlaka şüphelenmek ve doktora başvurmak gerekiyor.

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