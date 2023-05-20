Uzmanından kritik uyarı: Beş belası hipertansiyon hayatı tehdit ediyor!

Kronik hastalıklar, hem sağlığı bozuyor hem de hayata kast ediyor. Bunların başında, hipertansiyon geliyor. 'Sessiz hipertansiyon'da, yüksek hipertansiyonunun yol açtığı baş ağrısı veya baş dönmesi gibi sorunlar yaşanmıyor. Bu nedenle hastalar doktora geç başvuruyor. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, tedavi edilmeyen yüksek tansiyonun kalp hastalığı, felç ve böbrek rahatsızlıklarına enden olduğunu belirtiyor. 5 noktayı açıklıyor...
KİLO VE STRES:
Sessiz hipertansiyon görünürde hiçbir şikayete yol açmıyor. Bu nedenle hastalar geç doktora başvuruyor. Ancak özellikle ailesinde
hipertansiyonu olan kişilerin yıllık kontrollerini aksatmaması Orta yaşın üzerinde olmak, ideal kilonun üzerinde olmak, hareketsiz bir yaşam, stres altında yaşamak ve uyku apnesi olanlarda risk artıyor.gerekiyor.
ÇOK YAYGIN: Ülkemizde 3 kişiden biri, bu hastalıkla mücadele ediyor. Yüksek tansiyonu olan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unda herhangi bir belirti görülmüyor. 18- 85 yaş arası yetişkinlerin yaklaşık yüzde 17'sinde sessiz hipertansiyon olduğu biliniyor.