Uzmanından kritik uyarı: Beş belası hipertansiyon hayatı tehdit ediyor!

Kronik hastalıklar, hem sağlığı bozuyor hem de hayata kast ediyor. Bunların başında, hipertansiyon geliyor. 'Sessiz hipertansiyon'da, yüksek hipertansiyonunun yol açtığı baş ağrısı veya baş dönmesi gibi sorunlar yaşanmıyor. Bu nedenle hastalar doktora geç başvuruyor. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, tedavi edilmeyen yüksek tansiyonun kalp hastalığı, felç ve böbrek rahatsızlıklarına enden olduğunu belirtiyor. 5 noktayı açıklıyor...