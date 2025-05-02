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Uzmanından bahar alerjisine karşı 7 etkili önlem!

Bahar alerjisi, burun akıntısı, sık sık hapşırmak, gözlerde kızarıklık ve kaşıntıyla belirti veriyor. Çocuklar daha fazla etkileniyor. Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, 7 etkili önlemi anlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Uzmanından bahar alerjisine karşı 7 etkili önlem!

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İlkbaharın gelmesiyle birlikte canlanan doğa hepimizi mutlu ediyor, ancak bir de polenler olmasa! Üstelik son yıllarda önemli bir artışın yaşandığı alerjik hastalıklardan çocuklar daha fazla etkileniyor. Bahar alerjisinin en önemli sebebi olan polenlerin etkisiyle deride, gözlerde, burunda, boğazda ve akciğerlerde ortaya çıkan hastalıkların tümü "bahar alerjisi" olarak adlandırılıyor. Polenler dışında ev tozu akarları, küf mantarları ve hayvan tüyleri de bu dönemde ortaya çıkan alerjilere yol açan diğer etkenleri oluşturuyor.

3 ÇOCUKTAN 1'İ ALERJİ HASTASI
Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, bahar alerjisinin çocukların yaşam kalitesini ciddi boyutlarda etkileyebildiğine dikkat çekerek, "Uyku kalitesinde bozulma, dikkat dağınıklığı, okul başarısında düşme, huzursuzluk, yorgunluk ve bu sorunlar nedeniyle okul ile derslerden geri kalmak, alerjik çocuklarda çok yaygın görülmektedir. Çocukların yaklaşık yüzde 10-30'unda alerjik nezle, yüzde 8-12'sinde astım, yüzde 10-15'inde atopik dermatit ve yüzde 8-10'unda göz alerjisi var. Ülkemizde her yıl en az 100 bin çocuğa alerjik hastalıklardan birinin tanısı konuluyor. Bu hastalıkların birlikte görülme sıklığının yüzde 30 olduğu belirtiliyor. Bu rakam, ülkemizde yaklaşık her 3 çocuktan birinde alerjik bir hastalık olduğuna işaret ediyor" dedi.

Bahar alerjisine karşı 7 etkili önlemi anlattı:

ELLERİNİZİ MUTLAKA YIKAYIN
1-Polen mevsiminde, günün erken saatlerinde evinizin pencerelerini kapalı tutun.
2-Polenlerin en yoğun olduğu sabah 06:00–10:00 saatleri arasında ve rüzgarlı havalarda çocuğunuzu dışarı çıkarmayın.
3-Dışarı çıkarken polenlere doğrudan maruz kalmaması için çocuğunuza şapka ve güneş gözlüğü takın.
4-Eve gelince yüzünü ve ellerini mutlaka yıkayın.
5-Kıyafetlerini eve gelir gelmez çıkarın.
6-Kıyafetlerini, çarşaflarını ve havlularını yıkadıktan sonra dışarıda asla kurutmayın.
7-Evinizi sık sık Hepa filtresi olan vakumlu bir süpürgeyle temizleyin.

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