Uzmanı uyardı: Gizli şeker büyük risk taşıyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Bir hastanın kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koymak için yeterli yükseklikte değilse, bu gizli şeker yani "prediyabet" olarak tanımlanır. Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit, gizli şeker yani prediyabet ile ilgili şu önemli bilgileri verdi:
BELİRTİLERİ: Ağız kuruluğu, halsizlik, çok yemek yemek ve açlık hissi, sık ve bol miktarda idrar, cinsel sorunlar, el ve ayaklarda karıncalanma ile uyuşukluk, yaraların geç iyileşmesi, görme bulanıklığı gibi şikayetler gizli şekerin belirtileri arasında yer almaktadır. Derinin koyulaşması da bir başka belirtidir. Etkilenen alanlar arasında boyun, koltuk altları gibi katlantı bölgeleri olabilir.
NEDENLERİ: Gizli şekerin (Prediyabet) ortaya çıkmasında aile öyküsü ve genetiğin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bununla birlikte obezite, düzenli fiziksel aktivite eksikliği, karın çevresindeki aşırı yağlanma ve sağlıksız yaşam tarzı sebepler arasında bulunmaktadır.
ZARARLARI: Gizli şeker vücut üzerinde şeker hastalığının zararlarına benzer zararlar oluşturmaktadır. Bu durum göz, böbrek, sinir hasarı, damar sertliği ve bununla ilişkili kalp damar hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlar.
TEDAVİSİ: Prediyabet hastalığının tedavisi şeker hastalığı gibi öncelikle yaşam tarzı değişikliği (sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam) ve gerekli durumlarda ilaç uygulaması ile yapılır.
GİZLİ ŞEKER TESTİ NASIL YAPILIR?
HASTANIN 10-12 saat açlıktan sonra kan şekeri ölçülür. Özel hazırlanmış 75 gram glukoz içeren sıvı içildikten iki saat sonra tekrar kan şekeri ölçülür. İkinci saatteki kan şekeri düzeyi 140 mg/dl üzerinde fakat 200 mg/dl'nin altında ise bozulmuş glukoz toleransı olarak adlandırılır.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ
Hastalığa karşı sağlıklı beslenmeye ve hareketli bir yaşam sürmeye dikkat edilmelidir. Bunun için sebze, meyve, yağsız kırmızı etler, tavuk eti ve balık, bakliyat ve tahıllar gibi pek çok çeşitli yiyecek doğru biçimde yeterli miktarda tüketilmelidir. Sağlıklı beslenme hem kilo kontrolünde hem de gizli şekerin şeker hastalığına dönüşümünün engellenmesinde rol oynar. Hareketli bir yaşam için pratik bir gösterge olarak günlük adım sayısının 7 bin 500'ün üzerinde olması gerekir. Sağlıklı beslenme, hareketli bir yaşam tarzı ve düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmaması da korunma yolları arasındadır.