Uzmanı uyardı: Gizli şeker büyük risk taşıyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Bir hastanın kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koymak için yeterli yükseklikte değilse, bu gizli şeker yani " prediyabet " olarak tanımlanır. Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit, gizli şeker yani prediyabet ile ilgili şu önemli bilgileri verdi:

BELİRTİLERİ: Ağız kuruluğu, halsizlik, çok yemek yemek ve açlık hissi, sık ve bol miktarda idrar, cinsel sorunlar, el ve ayaklarda karıncalanma ile uyuşukluk, yaraların geç iyileşmesi, görme bulanıklığı gibi şikayetler gizli şekerin belirtileri arasında yer almaktadır. Derinin koyulaşması da bir başka belirtidir. Etkilenen alanlar arasında boyun, koltuk altları gibi katlantı bölgeleri olabilir.

NEDENLERİ: Gizli şekerin (Prediyabet) ortaya çıkmasında aile öyküsü ve genetiğin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bununla birlikte obezite, düzenli fiziksel aktivite eksikliği, karın çevresindeki aşırı yağlanma ve sağlıksız yaşam tarzı sebepler arasında bulunmaktadır.

ZARARLARI: Gizli şeker vücut üzerinde şeker hastalığının zararlarına benzer zararlar oluşturmaktadır. Bu durum göz, böbrek, sinir hasarı, damar sertliği ve bununla ilişkili kalp damar hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlar.

TEDAVİSİ: Prediyabet hastalığının tedavisi şeker hastalığı gibi öncelikle yaşam tarzı değişikliği (sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam) ve gerekli durumlarda ilaç uygulaması ile yapılır.