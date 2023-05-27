Uzmanı uyardı: Beslenme alışkanlıklarındaki değişim obeziteyi beraberinde getirir!

Günlük hayatta beslenme alışkanlıklarında yaşanan değişim, kilo alımını yani obeziteyi beraberinde getiriyor. Obezite bel çevresi genişliğinin artması, karın ve bel bölgesindeki anormal yağ birikimi olarak adlandırılıyor. Başka hastalıklara sebep olan bu durum, hayatı da tehdit ediyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Burak Kara, fast food, karbonhidratlardan zengin ve bitkisel liflerden fakir ürünler, paketli ürün olarak tüketilen rafine şeker oranı yüksek gıdalar, aşırı yağlı ve yüksek kalorili gıdaların obeziteye neden olduğunu belirtiyor. Obezitenin diyabet, reflü, kolon ve böbrek kanseri riskini artırdığını söyleyen Dr. Kara, sözlerine şöyle devam ediyor: Sebepleri etkileyen faktörler, beslenme alışkanlıkları dikkatle incelenmeli, obezite ile mücadeleye erken başlamak tedavi başarısını etkilemektedir.





ANNELİK REÇETESİ

Gebelik döneminde doğru beslenme hem anne hem de bebek sağlığı için önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Yaşar, bu dönemde bebeğin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak gerektiğini söylüyor. "Çok şekerli ve yağlı gıdalar yerine taze meyve ve sebzeleri seçin, kafein içeren gıdalardan uzak durun. Folik asit vitaminini gebeliğin 3. ayı bitene kadar kullanın. Her gün 1 adet yumurta ve kuru baklagillerden birer porsiyon tüketin, salatalara ve çorbalarda nohut kullanın. Balık tüketemediğinizde Omega-3 ya da destekleyici ilaçlar kullanın" bilgisini veriyor. Günlük yarım saat yürüyüş, pilates ve yoga gibi sporları yapmayı da tavsiye ediyor.