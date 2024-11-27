Uzman isim tek tek açıkladı! Kalsiyum eksikliğinin yol açtığı hastalıklar nelerdir?

Kalsiyum, kemik sağlığı, kas fonksiyonun, kanın pıhtılaşması ve sinir iletimi gibi birçok önemli işlev için gerekli oluyor. Eksikli halinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Yetim, kalsiyum eksikliğinin getirdiği problemlere dikkat çekiyor:

BÖBREK HASTALIKLARI ZORLAŞTIRIR

Kalsiyum açısından zengin gıdaların (süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, badem, soya gibi) yetersiz tüketimi, D vitamini eksikliği, kalsiyum emilimini engelleyebilir. Böbrek hastalıkları, kalsiyumun vücutta dengeli bir şekilde tutulmasını zorlaştırabilir. Özellikle paratiroid hormonu eksikliği veya tiroit sorunları kalsiyum seviyelerini etkileyebilir. Yaşlandıkça, vücudun kalsiyumu emme yeteneği azalabilir. Menopoz sonrası kadınlarda da kalsiyum kaybı artabilir. Alkol ve aşırı kafein, kalsiyumun vücutta emilimini engelleyebilir. Diüretikler, kortikosteroidler ve bazı mide ilaçları kalsiyum düzeylerini düşürebilir. Kramplar ve spazmları, el ve ayak parmaklarında karıncalanma veya uyuşma en yaygın belirtiler arasındadır.



DİŞ KAYIPLARINA YOL AÇAR

Kalsiyum eksikliğinde ortaya çıkabilecek hastalıklar şunlardır:

Osteoporoz: Kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi, özellikle yaşlı bireylerde ciddi risk oluşturur.

Osteomalazi: Kemiklerin yumuşaması ve kas zayıflığı yol açabilir.

Diş sorunları: Diş çürüklerine ve diş kaybına neden olabilir.

Cilt ve tırnak sorunları: Kalsiyum eksikliği ciltte kuruluk, dökülme ve tırnaklarda kırılma gibi sorunlara neden olabilir.

Kas ve sinir sorunları: Kas spazmları, zayıflama ve sinir iletim bozuklukları gelişebilir.

Kalp sorunları: Kalp ritmi bozukluklarına neden olabilir.

Tetani: Kaslarda ağrı, kramp ve kasılmalar.