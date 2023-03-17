Uyku apnesi ömrü kısaltır

nefesin durmasıyla ortaya çıkan '', hayatı tehdit ediyor. Ani ölüm ve kalp krizineyol açıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Merda Erdemir Işık, "Uyku apnesi olan kişilerde felç, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, depresyon riski de artar" uyarısında bulunuyor.Hastalığın tedavisiyle ilgili ise şunları söylüyor: Hafif ve orta uyku apnesi olan hastaların cerrahi şansının olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ağır uyku apnesi olan hastalara CPAP tedavisi dediğimiz solunum cihazı tedavisi tek tedavi seçeneğidir.dönemin popüler besinlerinden olan avokado, şifa dağıtıyor. Dyt. Pınar Demirkaya, faydalarını sıralıyor:KANSERLE SAVAŞIR: Araştırmalara göre kanserle savaşır. Meme kanserinin önlenmesinde etkilidir.KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAR: İçeriğindeki besin değerleriyle tokluk süresini uzatır. Kilo vermeyi sağlar.SİNDİRİMİ DÜZENLER: Doğal lif içeren avokado, kabızlığı önler. Kolon kanseri riskini de azaltır.CİLT VE SAÇLARI KORUR: Avokado, içerdiği A, C ve E vitaminleri kırışıklıkları azaltır.BEBEKLER DE TÜKETMELİ: Bol miktarda protein içeren avokado bebeğin zihinsel sağlığını destekler.