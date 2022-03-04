Tüp bebek yöntemi ile çocuk özlemine son verebilirsiniz!





En geniş tanımıyla tüp bebek tedavisi nedir?

Çiftlerde herhangi bir durum söz konusu olmamasına rağmen, 3 yılı aşkın bir süredir korunmasız düzenli ilişkiye rağmen çocuk istemini gerçekleştirememiş, kadının yumurtalık rezervi dediğimiz AMH testinin değer anlamında 1.5'in altında olması, yine kadının 40 yaşının üstünde olması ve erkekte sperm sayısının düşük ya da hiç olmaması durumunda bizlerin uyguladığı en son teknoloji yöntemdir.