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    Tüp bebek yöntemi ile çocuk özlemine son verebilirsiniz!

    Çocuk özlemi duyanların imdadına tüp bebek yöntemi yetişiyor. Prof. Dr. Gökalp Öner, herhangi bir deneme sınırının olmadığını söylüyor. İşte tüm detaylar...

    Tüp bebekte sınır yok

    Tüp bebek tedavisi, yumurtaların ve spermlerin toplanarak vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisinin şifrelerini açıklıyor:



    En geniş tanımıyla tüp bebek tedavisi nedir?
    Çiftlerde herhangi bir durum söz konusu olmamasına rağmen, 3 yılı aşkın bir süredir korunmasız düzenli ilişkiye rağmen çocuk istemini gerçekleştirememiş, kadının yumurtalık rezervi dediğimiz AMH testinin değer anlamında 1.5'in altında olması, yine kadının 40 yaşının üstünde olması ve erkekte sperm sayısının düşük ya da hiç olmaması durumunda bizlerin uyguladığı en son teknoloji yöntemdir.



    Tedaviye başlamadan önce çiftlerden istediğiniz testler nelerdir?
    Kadına yapılan vajinal ultrason gerekirse AMH yumurta rezerv testi rahim filmi HSG erkek sperm analizi spermiogram olarak özetlenebilir ama çiftlerden detaylı hikâye alınması ve onların doktor tarafından dinlenmesi çok önemlidir. Gerekirse ek testler önerilir.



        Başarı şansı nedir?
        Başarı şansı embriyo kalitesine göre değişir. Bu sebeple yüzde 40 ile 70 arasında başarı şansı mevcuttur.



        Başarıyı artırmak için ne tür yöntemler uyguluyorsunuz?
        Tüp bebekte yapay zekâ, genetik tanılı tüp bebek, IMSİ (ultramikroenjeksiyon), mikroçip, karından yumurta toplama, PRP gibi son dönemde başarı şansını artırıyor. Birçok teknolojik yöntem ile bizler tüp bebekte çiftlerin çocuk sahibi olma başarısını artırma adına yenilikler geliştirmekteyiz.
        Ne tür problemler gördüğünüzde çiftlerde tüp bebek tedavisi uyguluyorsunuz? Erkek faktörü de kadın faktörü kadar önemli bir durum teşkil etmektedir. Sperm analizi testine göre bu durumu değerlendiriyoruz. spermin sayı hareket, morfoloji ve DNA'sına göre tedavi planı oluşturuyoruz.



        Kaç kez denenebilir?
        Bizler çoğunlukla ilk denemede gebelikler elde etmeyi çok seviyoruz. Fakat bazı durumlarda maalesef ki olumsuz sonuçlar da alıyoruz. Ama çiftlerimiz tedirgin olmasınlar çünkü bu denemeyi yapmanın önemli bir sınırı sayı anlamında yoktur. Tedaviye devam edilip tüp bebek transferleri gerçekleşebilir.



            Tedavi sürecinde beslenme nasıl olmalıdır?
            Akdeniz usulü beslenme bir yaşam tarzı olmalıdır. Balık, yeşillik içerikli salata, kuruyemiş ve havuç tüketmek gerekir.



            Prof. Dr. Gökalp Öner/ KADIN SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ 1
            YARIN: RAHİM KANSERİ

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            Haberler Sağlık Tüp bebek yöntemi ile çocuk özlemine son verebilirsiniz!
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