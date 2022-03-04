Tüp bebek yöntemi ile çocuk özlemine son verebilirsiniz!

Tüp bebek tedavisi, yumurtaların ve spermlerin toplanarak vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisinin şifrelerini açıklıyor:
En geniş tanımıyla tüp bebek tedavisi nedir?
Çiftlerde herhangi bir durum söz konusu olmamasına rağmen, 3 yılı aşkın bir süredir korunmasız düzenli ilişkiye rağmen çocuk istemini gerçekleştirememiş, kadının yumurtalık rezervi dediğimiz AMH testinin değer anlamında 1.5'in altında olması, yine kadının 40 yaşının üstünde olması ve erkekte sperm sayısının düşük ya da hiç olmaması durumunda bizlerin uyguladığı en son teknoloji yöntemdir.
Tedaviye başlamadan önce çiftlerden istediğiniz testler nelerdir?
Kadına yapılan vajinal ultrason gerekirse AMH yumurta rezerv testi rahim filmi HSG erkek sperm analizi spermiogram olarak özetlenebilir ama çiftlerden detaylı hikâye alınması ve onların doktor tarafından dinlenmesi çok önemlidir. Gerekirse ek testler önerilir.