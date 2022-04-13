Toplumda sık görülen idrar kaçırma böbrek hastalıkları ve idrar yolları enfeksiyonundan kaynaklanıyor





ÖKSÜRÜK, HAPŞIRIK

Tıpta bir hastalık olarak tanımlanan idrar kaçırma, genetik faktörlerin yanı sıra stresten de kaynaklanabiliyor. Stres tipi idrar kaçırmada kadınlar, istem dışı, öksürüp, hapşırırken idrar kaçırabiliyor. Erken tedavi, hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Bu nedenle, idrarını tutamayıp tuvalete yetişemeyen, öksürüp hapşırdığında idrarını kaçıran kadınların, mutlaka doktora başvurması gerekiyor. Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, "Pelvik kasların zayıf olması, ileri yaş, şeker hastalığı, hipertansiyon, mesane veya idrar yolları iltihabı veya taş görülmesi buna sebebiyet verebilir. Hipertansiyon ve böbrek rahatsızlığında nefropati dediğimiz böbreğin epitelinde bir hasar oluşuyor. Hasar sonrasında idrar kaçırma yine başlar" diyor.