Toplumda sık görülen idrar kaçırma böbrek hastalıkları ve idrar yolları enfeksiyonundan kaynaklanıyor

İlerleyen yaş sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bunların başında, idrar kaçırma problemi geliyor. Psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra fizyolojik hastalıkların da belirtisi olabilen bu durum, ihmale gelmiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, kadınları mahcup eden bu durumla ilgili önemli bilgiler veriyor.
ÖKSÜRÜK, HAPŞIRIK
Tıpta bir hastalık olarak tanımlanan idrar kaçırma, genetik faktörlerin yanı sıra stresten de kaynaklanabiliyor. Stres tipi idrar kaçırmada kadınlar, istem dışı, öksürüp, hapşırırken idrar kaçırabiliyor. Erken tedavi, hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Bu nedenle, idrarını tutamayıp tuvalete yetişemeyen, öksürüp hapşırdığında idrarını kaçıran kadınların, mutlaka doktora başvurması gerekiyor. Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, "Pelvik kasların zayıf olması, ileri yaş, şeker hastalığı, hipertansiyon, mesane veya idrar yolları iltihabı veya taş görülmesi buna sebebiyet verebilir. Hipertansiyon ve böbrek rahatsızlığında nefropati dediğimiz böbreğin epitelinde bir hasar oluşuyor. Hasar sonrasında idrar kaçırma yine başlar" diyor.
İHMAL EDİLMEMELİ
İdrar kaçırma, kadınlardan önemli sağlık sorunu olarak değerlendiriliyor. Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, hastaların utandığı için doktora geç başvurduğunu belirtiyor ve ekliyor: Doğru tanı konması önemli. Çünkü tedavi kaçırma tipine göre değişir.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Stres tipi kaçırmada askı ameliyatları ön plandayken, urge tip dediğimiz sıkışma tipinde ise medikal ilaç tedaviler değerlendiriliyor. Bu ameliyatlar ortalama 40 dakika sürüyor. Cerrahi tekniklerin başarı oranları yüzde 80-85 civarında seyrediyor.