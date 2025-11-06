Tırnak yeme alışkanlığından kurtulma yöntemleri

Sıkça stresle ilişkilendirilen tırnak yeme alışkanlığı, ellerde ve tırnaklarda hasara yol açabiliyor. Psikolog Hatice Börek, çoğunlukla, stres, endişe, fobi ve korku gibi sebeplerle başlayan tırnak yeme hastalığının ergenlik yarıyılında çoğalış göstermesinin nedeninin, etraftan onay görememe olarak açıklıyor. Alışkanlıktan kurtulmak için yapılabilecekleri şöyle anlatıyor:



Tetikleyicileri ortadan kaldırın.

Derin nefes alma teknikleri kullanın.

Tırnaklarınızı kısa tutun.

Tatlı tatlar içeren ojeler, tırnak yemeyi caydırabilir.

Tırnak yeme konusunda destek alın.