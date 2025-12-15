Spor öncesi enerji bombaları! Form tutan 4 besin
Herkes formda ve fit bir vücudun hayalini kuruyor. Bunun yolu ise düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Dyt. Derya Fidan egzersiz yaparken güç verecek besinleri sıralıyor:
YAĞLI TOHUMLAR: Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar antioksidan deposudur. Vücudu serbest radikallere karşı korur.
KAHVE: Egzersizden 1 saat önce kahve içmek egzersizde dayanıklılığı artırır. Kas kütlesini onarır ve kas yapımına yardımcı olur.
ZENCEFİL: Tok tutucu etkisi vardır.
LOR PEYNİRİ: Kasların onarımı ve yeniden yapımına yardımcı olur.