Sonbahar öksürüğüne bitkisel çözüm: Uzmanlardan papatya, menekşe ve ısırgan önerisi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuyan hava hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bugünlerde hemen herkes, geçmeyen öksürükten yakınıyor. Uzm. Dr. Yegane Özcan, öksürükle mücadelede bitkilerden destek alınması gerektiğini söylüyor.

Özcan, "Kuru, balgamlı ve alerjik türde artan öksürük nöbetleriniz varsa papatya, kozalak, ıhlamur, hatmi kökü gibi şifalı bitkilerden yararlanabilirsiniz. Özellikle pandemi, SARS ve grip salgınları sırasında antienflamatuvar özelliklerine sahip balgam söktürücü kokulu menekşe çayı içebilirsiniz" diyen Dr. Özcan, şöyle konuştu: ''Menekşe çiçeği balgamın çıkarılmasını kolaylaştırır. Öksürük kuru ise ve boğaz ağrısı ile birleşirse bitkinin balgam yumuşatma özellikleri çok yardımcı olur. Alerji öksürüğüne ise ısırgan otu, papatya, civanperçemi ve nane çok önemli.''