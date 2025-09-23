Sarı nokta hastalığına net tedavi!

İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan sarı nokta hastalığı, körlüğe neden olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor İ. Fırat Helvacıoğlu, bu hastalıkla ilgili geliştirilmiş yeni tedavi yöntem olan Makrovision ameliyatına değiniyor. İşlemi "Hastaların, mevcut hastalıklarını tedavi etmeden retinaya düşen görüntüyü büyüterek, maküla hastalıklarına rağmen uzak ve yakında daha iyi görmelerini sağlayan operasyon" olarak tanımlıyor. Bu ameliyat sayesinde sarı nokta hastalarının görme oranlarında artış olduğunu belirtiyor.