Prostat büyümesi, 60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor

BÖBREKLERE DE ZARAR

Prostat bezi, üretrayı (vücudun idrarını dışarı taşıyan tüp) çevrelediğinden prostat büyümesi tüpün tıkanmasına neden oluyor. Bu rahatsızlık, idrar akışında birikme, sık idrara çıkma gibi şikayetlere yol açıyor. Hastalık ilerledikçe üretradaki tıkanıklık mesane enfeksiyonuna neden oluyor. Tam boşaltılamayan idrar böbreklere zarar veriyor.