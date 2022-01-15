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    Prostat büyümesi, 60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor

    Prostat büyümesi, 60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediğinde, böbrek yetmezliğine bile yol açıyor. Daha çok kanserle karıştırılan bu hastalıkla ilgili uzmanlar uyarıyor: Ailenizde varsa, kontrolleri aksatmayın.

    Prostat büyümesi 60’ı bekler

    Dünyada, yaşam süresinin uzaması yaşa bağlı bazı hastalıkların daha sık görülmesine yol açıyor. Bunların başında, erkeklerin korkulu rüyası iyi huylu prostat büyümesi (BPHBenign Prostat Hiperplazisi) geliyor.

    60 yaşındaki erkeklerin yarısı, bu rahatsızlıktan şikayet ediyor. 80 yaşındaysa bu oran yüzde 90'lara ulaşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, ilerleyen prostat büyümesi hastalığının böbrek yetmezliğine ve mesane taşlarına yol açacağını söylüyor. BPH, erkeklik hormonu olan testosteron hormonunun ilerleyen yaşlarda düzeyi azalırken prostat dokusunda artmasına bağlı olarak gelişiyor.

    Bu nedenle en büyük risk faktörünü yaş oluşturuyor. Ayrıca birinci derece akrabalarında prostat büyümesi olanların da kontrollerini aksatmaması gerekiyor.

        BÖBREKLERE DE ZARAR
        Prostat bezi, üretrayı (vücudun idrarını dışarı taşıyan tüp) çevrelediğinden prostat büyümesi tüpün tıkanmasına neden oluyor. Bu rahatsızlık, idrar akışında birikme, sık idrara çıkma gibi şikayetlere yol açıyor. Hastalık ilerledikçe üretradaki tıkanıklık mesane enfeksiyonuna neden oluyor. Tam boşaltılamayan idrar böbreklere zarar veriyor.

        KANSERLE KARIŞMASIN
        Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, tedavi yöntemleri hakkında şunları söylüyor: Hafif semptomları olan hastalar, gözlem altında tutulur. Ancak belirtiler şiddetliyse, birçok tedavi seçeneği vardır. Önce ilaç tedavisi uygulanır.

        Prostat bezinin büyümesini etkileyen hormon üretimi yavaşlatılır. İdrar akışını engelleyen prostat dokusunu çıkarmak için cerrahi müdahale gerekir.

        CİNSEL HAYATI ETKİLEMEZ
        Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, HoLEP tedavi yöntemine değiniyor. "HoLEP, idrar kanalından girilip holmium lazer kullanılarak yapılıyor. Bu operasyon tüm prostat boyutlarında uygulanıyor. Sinirler hasarlar görmediğinden cinsel fonksiyonlar da bozulmuyor.
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