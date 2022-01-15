Prostat büyümesi, 60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor

Dünyada, yaşam süresinin uzaması yaşa bağlı bazı hastalıkların daha sık görülmesine yol açıyor. Bunların başında, erkeklerin korkulu rüyası iyi huylu prostat büyümesi (BPHBenign Prostat Hiperplazisi) geliyor.
60 yaşındaki erkeklerin yarısı, bu rahatsızlıktan şikayet ediyor. 80 yaşındaysa bu oran yüzde 90'lara ulaşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, ilerleyen prostat büyümesi hastalığının böbrek yetmezliğine ve mesane taşlarına yol açacağını söylüyor. BPH, erkeklik hormonu olan testosteron hormonunun ilerleyen yaşlarda düzeyi azalırken prostat dokusunda artmasına bağlı olarak gelişiyor.
Bu nedenle en büyük risk faktörünü yaş oluşturuyor. Ayrıca birinci derece akrabalarında prostat büyümesi olanların da kontrollerini aksatmaması gerekiyor.