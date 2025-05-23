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Obez anne adaylarının bebekleri de risk altında

Obezite, hem anne adayını hem de bebeğin sağlığını tehdit ediyor. Doç. Dr. Halenur Bozdağ, “Annesi gebeliğin ilk 3 ayında obez olan çocukların 2 yaşına geldiklerinde obez olma riski 2 kat artıyor” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Obez anne adaylarının bebekleri de risk altında

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Doç. Dr. Halenur Bozdağ, obezitenin kalp hastalığı, hipertansiyon ve insüline bağımlı olmayan diyabet dahil olmak üzere yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklara da zemin oluşturduğunu söyledi. Obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Pek çok kronik hastalığın gelişme riskini artırıyor. Dünya çapında ölüm nedenlerinin de başında geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bozdağ, görülme sıklığı dünya ile birlikte ülkemizde de giderek artan obeziteden kadınların daha fazla etkilendiğini belirtti. "Doğurganlık çağındaki 20-39 yaş grubu kadınlarda obezite görülme oranı yüzde 20-35 ve morbid obezite görülme oranlarında giderek artış gözleniyor" dedi. Hamilelikte obezite tehlikesine dikkat çekti:

3-5 YAŞINA GELİNCE RİSK ARTIYOR

Annelerin bebeklerinde, çocukluk çağı obezitesinin gelişme riski ciddi oranda artmaktadır. Yapılan çalışmalar, gebeliğin ilk 3 ayı içindeki maternal obezite ile çocukluk çağı obezitesi arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçlarına göre; annesi gebeliğin ilk 3 ayında obez olan çocukların 2 yaşına geldiklerinde obez olma riskleri 2 kat artarken, 3-5 yaşlarına geldiklerinde bu risk artış göstererek 2.3 kat olmaktadır. Anne adaylarında gebelik şekeri 2.6, gebelikte yüksek tansiyon 2.5 ve preeklampsi 3.2 kat artış göstermektedir. Gebelik sürecinde ve lohusalıkta damarlarda pıhtı oluşumu gibi ek sorunlar da yaşanırken, doğum sonrasında sağlık sorunları kalıcı olabilmektedir.

YAKIN TEDAVİYLE ÖNLENEBİLİYOR

Düzenlı beslenme, yeterli fiziksel aktivite ve gebeliğe ideal kiloyla başlamak ve doğum öncesi danışmanlık almak, sorunların oluşmasını önlemenin etkili ve ulaşılabilir bir yoludur. Obezitenin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için hamileliğin ilk haftalarından itibaren yakın takip ise büyük bir öneme sahip. Diyabet açısından açlık kan şekeri, üç aylık kan şekeri göstergesi olan HbA1C ve gerekirse şeker yükleme testi yapılır. Kalp sağlığı açısından kan yağları ve ihtiyaç halinde kardiyolojik değerlendirme istenebilir. Tansiyon takibi günlük bakılabilir.

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