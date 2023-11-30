Mucizevi içecek boza, grip ve soğuk algınlığına savaş açıyor: İşte saymakla bitmeyen faydaları...

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden boza, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mucizevi içecek, grip ve soğuk algınlığına savaş açıyor. Öksürüğü hafifletiyor. Anne sütünü artırıyor. Sindirimi hızlandırıyor.





SÜRPRİZ YUMURTA

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurtanın içerisinde proteinin yapı taşları olan 9 adet esansiyel amino asit bulunur. Faydalarıyla şaşırtıyor. Kötü kolesterolü düşürür. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltır. Başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir. Hafızayı güçlendirir.