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Mucizevi içecek boza, grip ve soğuk algınlığına savaş açıyor: İşte saymakla bitmeyen faydaları...

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden boza, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
Mucizevi içecek boza, grip ve soğuk algınlığına savaş açıyor: İşte saymakla bitmeyen faydaları...

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden boza, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mucizevi içecek, grip ve soğuk algınlığına savaş açıyor. Öksürüğü hafifletiyor. Anne sütünü artırıyor. Sindirimi hızlandırıyor.



SÜRPRİZ YUMURTA
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurtanın içerisinde proteinin yapı taşları olan 9 adet esansiyel amino asit bulunur. Faydalarıyla şaşırtıyor. Kötü kolesterolü düşürür. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltır. Başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir. Hafızayı güçlendirir.



ZEYTİNYAĞI ÖMRE BEDEL
Zeytinyağı, metabolizmayı artırır. Sindirimi kolaylaştırır. Cilt sağlığını korur. Yaşlanmayı geciktirir. Safra taşlarını önler. Hücre duvarlarını güçlendirir.

GREYFURTLA ŞEKERİ DENGELE
Greyfurt, turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Kanseri gelişimini önler. Tansiyonu ve kolesterolü düzenler.

KARACİĞERE ENGİNAR
Enginar, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler.

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