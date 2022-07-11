Miyopi giderek yaygınlaşıyor! Uzmanlar güneş hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor





HİPERTANSİYONU 7 BİTİRDİ!

Toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında, tansiyon geliyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalığın tedavisi, ömür boyu sürüyor. Uzmanlar, tansiyonu dengelemeye yardımcı olan besinleri sıralıyor:

1 KAKAO: İçerdiği antioksidan ile tansiyonu dengeler. Kalbi korur.

2 MUZ: Tansiyonun aniden yükselmesini önler. Kan damarlarını korur.

3 KEREVİZ: Yüksek tansiyonu düşürür.

4 DOMATES: İçerdiği ikopen ile tansiyon ve kolesterolü dengeler. Kalbi güçlendirir.

5 KAVUN: Magnezyum içeriği ile tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

6 ÇİLEK: Kalp dostudur. Tansiyonun düşmesini sağlar.

7 KAYISI: Hipertansiyonun doğal ilacıdır. Kalbi korur.