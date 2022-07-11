Miyopi giderek yaygınlaşıyor! Uzmanlar güneş hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor

Teknolojinin hayatımızda büyük bir yer tutmasıyla birlikte göz hastalıkları giderek yaygınlaştı. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, özellikle çocuklarda görülen miyopi rahatsızlığına karşı uyardı. 2050'de dünyanın yüzde 50'sinin miyopi yani uzağı görememe rahatsızlığı yaşayacağını açıkladı.
HIZLA ARTIYOR
"Yakın zamana kadar 18-21 yaşlarında miyopi ilerlemesinin durduğu kabul edilmekteydi. Bugün ise ilerleme devam ettiği gibi ilerleme hızı da artmıştır" diyerek uyardı. Miyopi hastalarının göz tansiyonu riski de yaşadığını belirten Prof. Dr. Sızmaz, güneşe maruz kalma süresinin artmasının miyopi ilerlemesini yavaşlattığını açıkladı.
80 DAKİKA YETER...
Sözlerini şöyle sonlandırdı: Bu konuda yapılan çalışmalarla, gelişme çağındaki çocukların günde 80 dakika dışarıda zaman geçirmesinin miyopi ilerlemesi yönünden koruyucu olacağı vurgulanmaktadır. Miyopinin tedavisinde özel gözlükler, bu amaçla üretilmiş kontakt lensler ve farmakolojik tedavilerin uygulanır.