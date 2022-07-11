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    Miyopi giderek yaygınlaşıyor! Uzmanlar güneş hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor

    Miyopi, yani uzağı görememe problemi giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar, güneşin hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Tehlike uzak değil

    Teknolojinin hayatımızda büyük bir yer tutmasıyla birlikte göz hastalıkları giderek yaygınlaştı. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, özellikle çocuklarda görülen miyopi rahatsızlığına karşı uyardı. 2050'de dünyanın yüzde 50'sinin miyopi yani uzağı görememe rahatsızlığı yaşayacağını açıkladı.



    HIZLA ARTIYOR
    "Yakın zamana kadar 18-21 yaşlarında miyopi ilerlemesinin durduğu kabul edilmekteydi. Bugün ise ilerleme devam ettiği gibi ilerleme hızı da artmıştır" diyerek uyardı. Miyopi hastalarının göz tansiyonu riski de yaşadığını belirten Prof. Dr. Sızmaz, güneşe maruz kalma süresinin artmasının miyopi ilerlemesini yavaşlattığını açıkladı.



    80 DAKİKA YETER...
    Sözlerini şöyle sonlandırdı: Bu konuda yapılan çalışmalarla, gelişme çağındaki çocukların günde 80 dakika dışarıda zaman geçirmesinin miyopi ilerlemesi yönünden koruyucu olacağı vurgulanmaktadır. Miyopinin tedavisinde özel gözlükler, bu amaçla üretilmiş kontakt lensler ve farmakolojik tedavilerin uygulanır.



        HİPERTANSİYONU 7 BİTİRDİ!
        Toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında, tansiyon geliyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalığın tedavisi, ömür boyu sürüyor. Uzmanlar, tansiyonu dengelemeye yardımcı olan besinleri sıralıyor:
        1 KAKAO: İçerdiği antioksidan ile tansiyonu dengeler. Kalbi korur.
        2 MUZ: Tansiyonun aniden yükselmesini önler. Kan damarlarını korur.
        3 KEREVİZ: Yüksek tansiyonu düşürür.
        4 DOMATES: İçerdiği ikopen ile tansiyon ve kolesterolü dengeler. Kalbi güçlendirir.
        5 KAVUN: Magnezyum içeriği ile tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.
        6 ÇİLEK: Kalp dostudur. Tansiyonun düşmesini sağlar.
        7 KAYISI: Hipertansiyonun doğal ilacıdır. Kalbi korur.



        KANSER ANNENİZDEN MİRAS
        Modern hayatın vebası kanser, hızla yayılıyor. Pittsburg Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre obez annelerden doğan bebekler, ileride kansere yakalanma riskiyle karşı karşıya kaşıyor. Kanser riskini azaltmak için hamilelerin fastfood ve şeker tüketimini azaltmasını tavsiye ediyor. Kanser riskini azaltmak için kadınların gebelik öncesi dönemde ideal kilolarına inmelerini öneriyor.



        VİŞNEYE BAKIN!
        Yaz mevsiminin gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen vişne, antioksidan ve anti-aging etkisi gösteriyor. Sıcak havalarda harareti alan bu meyve, bolca C vitamini içeriyor. Vücuttaki mikropları temizliyor. Damar sertleşmesini engelleyerek kalp sorunlarına iyi geliyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Göz sağlığını koruyor. Prostat ve kolon kanseri riskini azaltıyor. Gut hastalığına derman oluyor. Hafızayı kuvvetlendiriyor.



            STRES BAŞ AĞRITIR
            Baş ağrısı önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, baş ağrısını tetikleyen birçok sebebin olduğunu söylüyor. Stres, beslenme bozuklukları, yorgunluk ve uykusuzluk bunların başında geliyor. Doğru tanı ve tedavinin önemini vurgulayan Dr. Arslan, "Kronik baş ağrılarında günlük koruyucu ilaç tedavileri uygulanır. Bunlar, antidepresanlar, epilepsi ilaçları veya steroid içeren ilaçlardır.

            KABIZLIĞA KARADUT
            Halsizliği engelleyen karadut, enerji verir. Sindirim sorunlarını azaltan karadut, kabızlık ve hazımsızlığı engeller. Dişeti sorunlarını bitirir. Kanserli hücreleri küçültür.

            CİLDE LEBLEBİ
            Kalsiyum deposu leblebi, kemikleri güçlendirir. Tok tutar ve açlığı bastırır. Cildi besleyen, kırışıklıkların oluşumunu geciktiren leblebi, kolesterolü düşürür.

            YABANA ATMAYIN
            Antioksidan deposu yaban mersini, kalp damarlarını korur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini azaltır. Sindirimi hızlandırıp kabızlığı bitirir.

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            Haberler Sağlık Miyopi giderek yaygınlaşıyor! Uzmanlar güneş hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor
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