Masa başında uzun saatler çalışmak birçok eklem hastalığına davetiye çıkartıyor!





EKLEMLERDE KİSTLER: Ellerde devamlı zorlayan hareketler yapmak parmak eklemlerinin sertleşmesine ve onları birbirine bağlayan bağların devamlı burkulmasına yol açar. Bu burkulmalar bir müddet sonra esneklik kaybına, eklem hareketlerinin kısıtlanmasına neden olur. Zorlayıcı kullanım devam ederse eklemlerde kistler oluşabilir. Tedavide zor hareketlerden kaçınmak ve ilaç tedavisi sorunun çözümünde faydalı olur.