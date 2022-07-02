Masa başında uzun saatler çalışmak birçok eklem hastalığına davetiye çıkartıyor!

Masa başında uzun saatler çalışmak, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli, bilgisayar kullanmak, telefonda mesaj yazmak ve ağırlık kaldırmak gibi her gün devamlı yapılan işlerin el, kol ve omuzlardaki dokulara zarar verdiğini söylüyor. Toplumda en çok görülen eklem hastalıklarını açıklıyor:
SİNİR SIKIŞMALARI: Uzun süre hareketsiz kalmak, tekrarlanan zorlayıcı hareketler, omuz, dirsek ya da el bileğinden geçen sinirlerin sıkışmasına neden olur. Sıkışan sinirler da kendini ağrı, uyuşma ve güç kaybıyla gösterir. Başlangıçta ameliyat dışı yöntemler tercih edilir. İlaç, atel kullanımı, egzersizler, enjeksiyonlar veya fizik tedavi çare olabilir. Tedaviye yanıt vermeyen hastalara cerrahi uygulanır.
KİREÇLENME: Aşırı ve tekrarlayan parmak hareketleri eklemlerdeki kıkırdağın yıllar içinde aşınmasına ve altındaki kemiğin açığa çıkmasına yol açar. Kireçlenme; kemiğin sürtünmesi, eklemlerin ağrılı olması ve en sonunda parmakların eğilmesiyle sonuçlanır. Tedavide fizik tedavi ve ilaç kullanılır. Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ağrıyı kesmek için tutulan eklemin cerrahi olarak dondurulması tercih edilir.