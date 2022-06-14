Kısırlığın suç ortağı varikosel! Dikkat uzun ve zayıf erkekler risk altında

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Çiftlerin bir yıl düzenli ilişkiye rağmen doğal yollarla çocuk sahibi olamaması durumuna, infertilite yani kısırlık deniyor. Kısırlık, erkeklerde çoğu zaman ürolojik hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Bunların başında da varikosel geliyor. Erkeklerin yüzde 15'inde görülen ve genellikle ergenlikte ortaya çıkan bu hastalık ihmale gelmiyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz önemli bilgiler veriyor.
ERKEKLER DİKKAT
Varikosel, erkeklerde testiste kirli kanı taşıyan damarlarda genişleme olarak biliniyor. Kısırlık şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yüzde 40'ında görülüyor. Ameliyatla tedavi ediliyor. Dr. Beyaz, "Net olarak sebebi bilinmese de venöz kapakçıklarda bozulma sonucu venöz kan göllenmesi olur. Bu da testis içerisinde çeşitli maddelerin salınımına ve hormon salgısının bozulmasına yol açar. Sonuç itibariyle sperm üretiminde bozulma olduğu düşünülmektedir. Anatomik yatkınlık nedeniyle sol tarafta, uzun ve zayıf insanlarda daha çok görülebilmektedir. Normalde skrotal ısı (testis içerisinde yer alan kese içi ısısı), vücut ısısından daha düşüktür. Varikosel yani venöz göllenme sonrasında skrotal ısı artışının da sperm üretimini bozarak kısırlığa sebep olduğu düşünülmektedir" diyor.
NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Ağrı veya kısırlık şikayetiyle başvuran hastalara önce fiziki muayene yapılıyor. Fizik muayenede, varikosel tespiti tanı için yeterli oluyor. Yeterli olmadığı durumlarda doppler ultrasonografi tanı koymada tercih edilen radyolojik yöntemler tercih ediliyor. Ultrasonografide venöz yapılarda sürekli geri akım olması ve damar genişliği 3 mm üzerinde olması varikosel anlamına geliyor.