Kısırlığın suç ortağı varikosel! Dikkat uzun ve zayıf erkekler risk altında

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Varikosel, erkeklerde testiste kirli kanı taşıyan damarlarda genişleme olarak biliniyor. Kısırlık şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yüzde 40'ında görülüyor. Ameliyatla tedavi ediliyor. Dr. Beyaz, "Net olarak sebebi bilinmese de venöz kapakçıklarda bozulma sonucu venöz kan göllenmesi olur. Bu da testis içerisinde çeşitli maddelerin salınımına ve hormon salgısının bozulmasına yol açar. Sonuç itibariyle sperm üretiminde bozulma olduğu düşünülmektedir. Anatomik yatkınlık nedeniyle sol tarafta, uzun ve zayıf insanlarda daha çok görülebilmektedir. Normalde skrotal ısı (testis içerisinde yer alan kese içi ısısı), vücut ısısından daha düşüktür. Varikosel yani venöz göllenme sonrasında skrotal ısı artışının da sperm üretimini bozarak kısırlığa sebep olduğu düşünülmektedir" diyor.