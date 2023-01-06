Kış aylarının gelmesiyle sinüzit kapıyı çalıyor! İlaç tedavisi yetersiz kalırsa...





SAĞLIĞA DA MAYDANOZ

Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor. Aldıkları her vitamin ve mineralin vücutlarına önemli faydası bulunuyor. Erkeklerin kalp sağlığını koruması için folat içeren besinleri tüketmeleri gerekiyor.



RİSK 10 KAT FAZLA...

Erkekler kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzeleri tüketmesi öneriliyor. Yine maydanoz, brokoli, lahana ve kivi, yaşlanmayı engelliyor.



İDRAR KAÇIRMA KABUSUNUZ OLMASIN

Genellikle kadınları etkileyen idrar kaçırma, yaşam kalitesini düşürüyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolgay Tuyan İlhan, sıkışma tipi idrar kaçırmanın ilaçla, stres tipi idrar kaçırmanın ise ameliyatla tedavi edildiğini belirtiyor.



BAŞARI YÜZDE 90

İdrar kaçırma probleminin 50-60 yaş grubunda özellikle menopoz döneminde östrojen hormonunun azalmasıyla görüldüğünü vurguluyor. İdrar kaçırmanın stres tipi ve sıkışma tipi olarak ikiye ayrıldığını belirten Doç. Dr. İlhan, "Sıkışma tipi idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulanır. Stresi tipi idrar kaçırmada ana problem, idrar kesesinin boynunun fazla hareket etmesi oluyor veya idrar kesesinin boynunda yer alan idrarı tutan bir oluşumun yetersizliğinden kaynaklanabilir. Öncelikle bunların hangisinden kaynaklandığını bulmak gerekiyor. Tedavilerde farklılık karşımıza çıkar" diyor. Ameliyatların yüzde 90 başarıya ulaştığını söylüyor



KİNOA ÇOK FAYDALI

Günümüzde özellikle zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği faydalı tohumlardan olan kinoa, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, protein deposu olan kinoanın faylarına değiniyor. Glüten içermeyen kinoa, sindirimi rahatlatıyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. Bu sayede kabızlığı önlüyor. Kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü de dengeliyor.



YER ELMASI KANSERİ KOVAR

Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, kanserli hücreleri küçültür. Sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır.



ENFEKSİYONA SOĞAN YETER

Antibakteriyel etkisiyle soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Soğan suyu, tansiyonu dengeler.



ACUR BEYNİ KORUR

İdrar yollarını temizleyen acur, böbreğin çalışmasını düzenler. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltır. Beyni güçlendirir ve unutkanlığı önler. Bağışıklığı destekler.

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