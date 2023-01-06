Kış aylarının gelmesiyle sinüzit kapıyı çalıyor! İlaç tedavisi yetersiz kalırsa...

Havalar serinliyor. Sinüzit de kapıyı çalıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasıyla ortaya çıkan sinüzitin, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, yüzde dolgunluk hissi ve koku almada güçlük şeklinde kendini gösterdiğini söylüyor. Hayat kalitesini düşüren sinüzit ihmal edildiğinde ortaya çıkan kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlar hatta körlük, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Dr. Arslanhan, "Sinüzit, akut ve kronik sinüzit olmak üzere başlıca ikiye ayrılır. Akut sinüziti herkes yılda birkaç kez geçirebilir. Buna, soğuğa maruz kalma, alerji, vücut direncinin düşmesi gibi etkenler neden olur. Bu şikayetlerin üç aydan daha fazla sürmesi halinde ise sinüzit kronikleşebilir" bilgisini veriyor.
AĞRI KESİCİ VE SPREY...
Fiziki muayenenin yanı sıra endoskopik muayene, röntgen ve sinüs tomografisiyle tanının konduğu sinüzitin tedavisiyle ilgili şu bilgileri veriyor: Ağrı kesiciler ve sinüsün boşalmasını sağlayan burun spreyleri etkilidir. Eğer sinüzit ilaçla tedavi edilemiyorsa ameliyat gündeme gelebilir. Burada amaç cerrahi uygulamalar yardımıyla sinüs boşluklarının genişletilmesi ve drenajlarının arttırılmasıdır.
BEYRAN FORMDA TUTAR
Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında şifa dağıtıyor. Lezzetiyle damakları şenlendiren bu geleneksel yemek, hastalıklara karşı da koruyor. İçerisindeki kemik suyu sayesinde vücuda kolajen desteği sağlayan ve bağışıklığı güçlendiren beyran çorbası, kemikleri koruyor. Kemik erimesi riskini azaltıyor. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı oluyor. İçinde bulunan bol sarımsak sayesinde kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelmesi yanı sıra iyi bir antibiyotik etkisi gösteriyor.
SAĞLIĞA DA MAYDANOZ
Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor. Aldıkları her vitamin ve mineralin vücutlarına önemli faydası bulunuyor. Erkeklerin kalp sağlığını koruması için folat içeren besinleri tüketmeleri gerekiyor.
RİSK 10 KAT FAZLA...
Erkekler kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzeleri tüketmesi öneriliyor. Yine maydanoz, brokoli, lahana ve kivi, yaşlanmayı engelliyor.
İDRAR KAÇIRMA KABUSUNUZ OLMASIN
Genellikle kadınları etkileyen idrar kaçırma, yaşam kalitesini düşürüyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolgay Tuyan İlhan, sıkışma tipi idrar kaçırmanın ilaçla, stres tipi idrar kaçırmanın ise ameliyatla tedavi edildiğini belirtiyor.
BAŞARI YÜZDE 90
İdrar kaçırma probleminin 50-60 yaş grubunda özellikle menopoz döneminde östrojen hormonunun azalmasıyla görüldüğünü vurguluyor. İdrar kaçırmanın stres tipi ve sıkışma tipi olarak ikiye ayrıldığını belirten Doç. Dr. İlhan, "Sıkışma tipi idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulanır. Stresi tipi idrar kaçırmada ana problem, idrar kesesinin boynunun fazla hareket etmesi oluyor veya idrar kesesinin boynunda yer alan idrarı tutan bir oluşumun yetersizliğinden kaynaklanabilir. Öncelikle bunların hangisinden kaynaklandığını bulmak gerekiyor. Tedavilerde farklılık karşımıza çıkar" diyor. Ameliyatların yüzde 90 başarıya ulaştığını söylüyor
KİNOA ÇOK FAYDALI
Günümüzde özellikle zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği faydalı tohumlardan olan kinoa, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, protein deposu olan kinoanın faylarına değiniyor. Glüten içermeyen kinoa, sindirimi rahatlatıyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. Bu sayede kabızlığı önlüyor. Kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü de dengeliyor.
YER ELMASI KANSERİ KOVAR
Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, kanserli hücreleri küçültür. Sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
ENFEKSİYONA SOĞAN YETER
Antibakteriyel etkisiyle soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Soğan suyu, tansiyonu dengeler.
ACUR BEYNİ KORUR
İdrar yollarını temizleyen acur, böbreğin çalışmasını düzenler. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltır. Beyni güçlendirir ve unutkanlığı önler. Bağışıklığı destekler.