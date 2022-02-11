Kış aylarında yaygın görülen yüksek ateşe doğal şifa kaynaklarıyla engel olun





SOMON

Hem yumuşak yapısından dolayı kolay tüketilebilmesi hem de içerdiği EPA ve DHA gibi omega–3 sayesinde anti–inflamatuar etki göstererek bağışıklığın daha etkili çalışmasına yardımcı oluyor. Besin değerini kaybetmemesi için somon balığını asla kızartmayın, yağ eklemeden fırında pişirmeye özen gösterin.

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