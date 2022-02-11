Kış aylarında yaygın görülen yüksek ateşe doğal şifa kaynaklarıyla engel olun

Hepimizi korkutan yüksek ateş, bağışıklık sistemimizin vücudumuzdaki virüs ve bakteri gibi istenmeyen istilacıları ortadan kaldırmak için kullandığı yollardan birini oluşturuyor. Yüksek ateşin düşürülmesinde ilaçların yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Diyetisyen Elif Gizem Arıburnu, yüksek ateşin düşmesine yardım eden besinleri anlatıyor. Önemli önerilerde bulunuyor:
SARIMSAK
Yüksek ateşin düşürülmesine katkı sağlıyor. Hasta olduğunuzda yemeğinize ekleyeceğiniz sarımsak, soğuk algınlığıyla savaşmada yardımcı oluyor.
KARABİBER
İçeriğindeki piperin maddesi, vücutta iltihabı azaltıyor. Nefes almayı iyileştiriyor. Ağrıyı ve ateşi düşürüyor. Hastalandığınızda karabiber tükettiğnizde daha çok terlediğinizi ve daha sık idrara çıktığınızı fark edebilirsiniz. Bunlar bağışıklık sisteminizin çalıştığını gösteren iyi sinyallerdir.