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    Kış aylarında yaygın görülen yüksek ateşe doğal şifa kaynaklarıyla engel olun

    Kış aylarında en yaygın görülen hastalık belirtilerinden birini yüksek ateş oluşturuyor. Uzmanlar, pandemide yaygın görülen ateşin düşmesine yardım eden besinleri sıralıyor.

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    Hepimizi korkutan yüksek ateş, bağışıklık sistemimizin vücudumuzdaki virüs ve bakteri gibi istenmeyen istilacıları ortadan kaldırmak için kullandığı yollardan birini oluşturuyor. Yüksek ateşin düşürülmesinde ilaçların yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Diyetisyen Elif Gizem Arıburnu, yüksek ateşin düşmesine yardım eden besinleri anlatıyor. Önemli önerilerde bulunuyor:



    SARIMSAK
    Yüksek ateşin düşürülmesine katkı sağlıyor. Hasta olduğunuzda yemeğinize ekleyeceğiniz sarımsak, soğuk algınlığıyla savaşmada yardımcı oluyor.



    KARABİBER
    İçeriğindeki piperin maddesi, vücutta iltihabı azaltıyor. Nefes almayı iyileştiriyor. Ağrıyı ve ateşi düşürüyor. Hastalandığınızda karabiber tükettiğnizde daha çok terlediğinizi ve daha sık idrara çıktığınızı fark edebilirsiniz. Bunlar bağışıklık sisteminizin çalıştığını gösteren iyi sinyallerdir.



        ZENCEFİL
        Vücut direnciniz düştüğü zamanlarda ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle en iyi yardımcı olabilecek bitkilerden biridir. Etkilerini yitirmemeleri için zencefili toz değil taze formlarında tüketmeye dikkat edin.



        TAVUK SUYU
        Özellikle de protein yapı taşı olan N-asetilsistein amino asidi; dışarıdan gelen bakterileri yakalayarak vücuttan atılmasını sağlayan mukus tabakasının daha etkin çalışmasına yardım ediyor.



        KUŞBURNU ÇAYI
        İçeriğindeki antosiyanin güçlü antiinflamatuar, antiviral ve bağışıklık artırıcı etkilere sahip. Yüksek ateşin düşmesine katkıda bulunuyor. Günde 2 fincan kuşburnu çayı tüketebilirsiniz.



            SIZMA ZEYTİNYAĞI
            İçerdiği 'oleocanthal' maddesi sayesinde hücre hasarını onarıcı, iltihabı ve yüksek ateşi düşürücü özelliğe sahip. Maksimum yarar görmek için rafine değil sızma türünü tercih edin.



            SOMON
            Hem yumuşak yapısından dolayı kolay tüketilebilmesi hem de içerdiği EPA ve DHA gibi omega–3 sayesinde anti–inflamatuar etki göstererek bağışıklığın daha etkili çalışmasına yardımcı oluyor. Besin değerini kaybetmemesi için somon balığını asla kızartmayın, yağ eklemeden fırında pişirmeye özen gösterin.

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            Haberler Sağlık Kış aylarında yaygın görülen yüksek ateşe doğal şifa kaynaklarıyla engel olun
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