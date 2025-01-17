PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kırık kalp sendromu nedir?

Kırık kalp sendromu, kadınlarda 9 kat daha fazla görülüyor. Tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Kırık kalp sendromu nedir?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kalp akla sevgiyi getirse de insan yaşamında hayati rol üstleniyor. Tıp dünyasında "stresin tetiklediği kardiyomiyopati" olarak tanımlanan "Kırık Kalp Sendromu" kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk Görmez, 'kırık kalp sendromu' hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...

    DOĞRU TEDAVİ ŞART
    Kalp krizine benzer belirtiler gösteren bu sendrom, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile karşımıza çıkıyor. Genellikle 55 yaşını geçmiş yani menopoz çağındaki kadınlarda görülüyor. Kadınlık hormonu östrojenin düşmesinin, sendromu tetiklediği öne sürülüyor. Tedavide kalbin pompalama gücünü artıran ve stresi azaltan ACE inhibitörleri, beta blokerler ve idrar söktürücü ilaçlar kullanılıyor. Ertelenen tedavi, sendromu öldürücü hale getiriyor. BOL

    HAREKET EDİN
    Haftada 5 gün 30 dakika süreyle düzenli ve tempolu yürüyüş yapın. Bisiklet sürün. Akdeniz tipi taze sebze ve meyve ile Omega-3'ten zengin beyaz et ağırlıklı beslenin. Uzun raf ömrüne sahip paketlenmiş gıdalardan uzak durun. Stresten kaçının. En az 7-8 saat uyuyun.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: Toplantıdan onay çıktı! Tel Aviv dünyayı oyalıyor mu?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?
    İtalyan devinin oyunu bozuldu: İşte o Türk isim fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero’ya diz çöktürdü!
    Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası
    Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı
    Aslan rekora veda etti! Hatayspor Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Konya’da CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi
    Jandae Perçem’den çarpıcı iddia: Edis 100 bin dolar teklif etti
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam
    Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar
    Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!
    Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek