Kestanenin mucizevi faydaları ve dikkat edilmesi gereken 3 önemli risk

Kış aylarının favori besini kestane, sakinleştirici etkisiyle stres ve depresyona iyi gelirken, erken yaşlanmayı önlüyor ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar, aşırı tüketimin şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

03 Eylül 2025
Kış aylarının vazgeçilmez besini kestane, sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolayca atılmasını sağlıyor.

Bağırsak sağlığını koruyor. Kan basıncını düzenliyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. 3 adeti bir ekmeğe eşit olduğundan kilo almamak için dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, aşırı kestane tüketiminin aynı zamanda şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bazı sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

