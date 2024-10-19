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Kestanenin faydaları nelerdir?

Soğuk ayların gelmesiyle tezgahlarda yerini alan kestane, şifa dağıtıyor. Uzmanı Diyetisyen Ayşe Göktaş, kestanenin faydalarına değindi. İşte detayları...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Kestanenin faydaları nelerdir?

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Soğuk ayların gelmesiyle tezgahlarda yerini alan kestane, şifa dağıtıyor. Uzmanı Diyetisyen Ayşe Göktaş, kestanenin faydalarına değiniyor. İçerdiği kalsiyum, fosfor ve magnezyum sayesinde kemik ve diş yapısını güçlendirdiğini kas kramplarını da önlediğini belirtiyor. Aynı zamanda fosfor ve B vitamini içeren kestane sinir sistemini güçlendiriyor. Beyindeki mutluluk hormonu yani serotonin salımınız artırılarak bize mutlulukta sağlamış oluyor. Kestanenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Hücrelerin erken yaşlanmasını önler.
Toksinleri temizler.
Beyni güçlendirir.
Kolesterolü düşürür.
Kansızlığı bitirir.

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