Kalp sıcak sevmez

en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında, nemli hava bunaltıyor. Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, vücuttaki ısı dengesinin korunması için en çok çalışan organınolduğunu söylüyor. Bu durumun,artırdığını belirtiyor. Aşırı sıcakların sadece kalp ve tansiyon hastalarını değil sağlıklı kişileri de tehdit ettiğini belirterek, "Bu nedenle beslenmemize ve kıyafetlerimize dikkat etmek gerekir" uyarısında bulunuyor.Dr. Başıbüyükdışarı çıkılmamasını da tavsiye ediyor.