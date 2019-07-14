Kalp sıcak sevmez

Yılın
en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında, nemli hava bunaltıyor. Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, vücuttaki ısı dengesinin korunması için en çok çalışan organın kalp
olduğunu söylüyor. Bu durumun, kalp krizi riskini
artırdığını belirtiyor. Aşırı sıcakların sadece kalp ve tansiyon hastalarını değil sağlıklı kişileri de tehdit ettiğini belirterek, "Bu nedenle beslenmemize ve kıyafetlerimize dikkat etmek gerekir" uyarısında bulunuyor. Bol su tüketimini öneren
Dr. Başıbüyük 10:00-16:00 arası
dışarı çıkılmamasını da tavsiye ediyor.