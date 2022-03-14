Kalp damar hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği ve obezite gibi bir çok hastalığa aşırı tuz tüketimi neden oluyor

Kalp damar hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği ve obezite... Tüm bunlar günümüzde giderek yaygınlaşan, hatta artık sadece yaşlıları değil gençleri de tehdit eden hastalıklar arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre hastalıkların büyük bir kısmı 'yanlış' beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Sağlığı bozan faktörlerin başında ise 'aşırı tuz tüketimi' geliyor. Günlük 5 gram yani bir çay kaşığından fazla tuz tüketmek, kronik hastalıklara davetiye çıkartıyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, hayatı tehdit eden tuzun yol açtığı hastalıklara değiniyor. Önemli önerilerde bulunuyor:
HİPERTANSİYON: Günümüzde giderek yaygınlaşan yüksek tansiyon, aşırı tuz tüketiminden kaynaklanıyor. Fazla tuz kan basıncını artırarak kalp yetmezliği, kalp büyümesi ve kalp krizine yol açıyor. Bu nedenle günde 5 gramdan fazla tuz tüketmemek gerekiyor.
BÖBREK HASTALIKLARI: Aşırı tuz, böbrek hasarına da yol açıyor. Tuz alımı idrar yoluyla kalsiyumun vücuttan atılımının artmasına neden oluyor. Vücutta kalsiyum eksilince, bağırsaktan kalsiyum emilimi artıyor. Bu da böbrek taşlarına zemin hazırlıyor. Tuz alımı yüksek olduğunda böbrekler, aşırı tuzu atmak için daha fazla çalışıyor. Bu da böbreğin ömrünü kısaltıyor.