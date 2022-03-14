Kalp damar hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği ve obezite gibi bir çok hastalığa aşırı tuz tüketimi neden oluyor

Kalp damar hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği ve obezite... Tüm bunlar günümüzde giderek yaygınlaşan, hatta artık sadece yaşlıları değil gençleri de tehdit eden hastalıklar arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre hastalıkların büyük bir kısmı 'yanlış' beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Sağlığı bozan faktörlerin başında ise 'aşırı tuz tüketimi' geliyor. Günlük 5 gram yani bir çay kaşığından fazla tuz tüketmek, kronik hastalıklara davetiye çıkartıyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, hayatı tehdit eden tuzun yol açtığı hastalıklara değiniyor. Önemli önerilerde bulunuyor: