Kadınların ortak sorunu adet öncesi gerginlik sendromuna karşı 10 öneri

Toplumda 'adet öncesi gerginlik sendromu' olarak bilinen 'premenstruel sendromu', halsizlikten bel ağrısına, gerginlikten kilo alımına, göğüslerde şişkinlikten baş ağrısına, depresif ruh halinden dikkati toplamakta güçlük çekmeye kadar pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Ancak alınacak olan bazı önlemlerle konforlu bir şekilde atlatılabiliyor. Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, 10 etkili yöntemi anlatıyor.