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    Kadınların ortak sorunu adet öncesi gerginlik sendromuna karşı 10 öneri

    Kadınların ortak sorunu adet öncesi gerginlik sendromu, hayat kalitesini düşürüyor. Doç. Dr. Şafak Yılmaz, fiziksel ve duygusal yakınmalara yol açan sendroma karşı 10 öneri sıralıyor.

    Adet öncesi gerginliği ’on’la bİtİrİn

    Toplumda 'adet öncesi gerginlik sendromu' olarak bilinen 'premenstruel sendromu', halsizlikten bel ağrısına, gerginlikten kilo alımına, göğüslerde şişkinlikten baş ağrısına, depresif ruh halinden dikkati toplamakta güçlük çekmeye kadar pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Ancak alınacak olan bazı önlemlerle konforlu bir şekilde atlatılabiliyor. Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, 10 etkili yöntemi anlatıyor.



    DÜZENLİ EGZERSİZ ŞART: Egzersiz, endorfin düzeylerini artırarak, progesteron ile östrojen sentezini düzenlemeye yardım ediyor. Hormonal düzensizliği dengeliyor.



    STRESTEN KAÇININ: Stresi azaltmak için yapacağınız her türlü aktivite, adet öncesi gerginlik sendromunun psikolojik belirtilerinin azalmasına katkı sağlayacaktır.



        SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN: Serotonin/dopamin aktivitelerini etkileyerek adet öncesi gerginlik sendromunun belirtilerini artırıyor.



        KAHVE VE ÇAYI ABARTMAYIN: Fazla kafein tüketiminde uykusuzluk, sinirlilik ve meme hassasiyeti daha fazla gözleniyor. Kahve ve çay gibi içeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.



        YAĞ, ŞEKER VE TUZA DİKKAT: Yüksek kalorili, yağlı, rafine şekerli, dondurulmuş veya yüksek tuz oranına sahip besinler ile şekerli içeceklerin mümkün olduğunca az tüketilmeleri, adet öncesi gerginlik sendromunun azalmasına katkı sağlıyor.



            UYKU DÜZENİNİ SAĞLAYIN: Adet öncesi gerginlik sendromunda depresif ruh hali psikomotor geriliğe yol açıyor. Uykusuzluk, çok uyuma, sık uyanma ve uykuyu alamama gibi uyku problemlerine neden olabiliyor.



            KASLARINIZI GEVŞETİN: Meditasyon, yoga, pilates, kas gevşetme tekniği, hipnoz ile bio-feedback gibi gevşeme teknikleri günlük yaşantının stresini ve anksiyetesini azaltarak adet öncesi gerginlik sendromunun daha hafif geçmesine yardımcı oluyor.



            AĞIR DİYETLER YAPMAYIN: Uzun süren açlık periyotları, zayıflama amaçlı yapılan ağır diyetler ve tek yönlü beslenme alışkanlıkları, adet öncesi gerginlik sendromunu olumsuz etkiliyor.



                BOLCA SU İÇİN: Yeterli miktarda sıvı tüketimi vücudun sıvı elektrolit dengesini sağlıyor. Adet öncesi gerginlik sendromunun yakınmalarını hafifletiyor. Dolayısıyla günde 2-2.5 litre su içmeyi alışkanlık haline getirin.



                VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYELERİ: Gelişigüzel kullanımı doğru değildir. Hormon dengesi ve serotonin düzeyleri üzerinden olumlu etkileri bazı çalışmalarda gösterilmiş olsa da; faydası olduğu kanıtlanmış tek ajan vitex agnus castus bitkisidir.



                Doç. Dr. Şafak Yılmaz

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