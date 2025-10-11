PODCAST CANLI YAYIN

İşte baş ağrısına iyi gelen reçete

Baş ağrısına karşı yeşil sebzeler, fındık, meyveler, tam tahıllar ve acı biber doğal çözüm sunuyor. Migreni azaltıp sinirleri sakinleştiriyor, ağrıyı hafifletiyor.

Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:

YEŞİL SEBZELER: Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir,

FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletir.

MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.

TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.

ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.

