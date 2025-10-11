İşte baş ağrısına iyi gelen reçete

Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:



YEŞİL SEBZELER: Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir,



FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletir.



MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.



TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.



ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.