İlerleyen yaş beraberinde eklem sorunlarını getiriyor!

İlerleyen yaş, en çok eklemleri vuruyor. Eklemlerde bulunan kıkırdakların zamanla aşınması nedeniyle oluşan kireçlenme, yaşam kalitesini düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Öztürk, diz kireçlenmesiyle ilgili bilgilendiriyor. Kök hücrelerin insan dokusunun temel yapı taşları olduğunu ve vücuttaki dokuları tamir etme gücüne sahip olduğunu anlatan Dr. Öztürk, "Bir hastalık ya da sakatlık olduğunda kök hücreler, özel hücrelere dönüşerek iyileşme sürecini kolaylaştırır" bilgisini veriyor. Hastalara uygulanan tedavideki amacın kişinin kendi kök hücrelerini eklem içine geri enjekte etmek olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: Kök hücreler hasarlı dokulara geçerek kıkırdak oluşturma yeteneğine sahiptir. Ayrıca eklem bölgesindeki kireçlenme ağrısı ve şişlik tedavisine yardımcı olabilecek iyileştirici, doğal bir antibiyotik etki gösterir. Hastalar genellikle 1 ila 3 ay içerisinde sonuç alınır.



ÖMÜRSÜN&NBSP;SU

Bilim insanları, uzun ömrün sırrını araştırdı. Oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin araştırmasına göre 30'lu yaşlardan sonra günde 8 bardak su tüketmenin ömrü uzattığı ve yaşlanmayı yavaşlattığı anlaşıldı. Araştırmayı yürüten Dr. Natalia Dmitrieva, "Bu sonuçlar su içmenin yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtladı" ifadesini kullandı.



DAR KIYAFET REFLÜ DEMEK

Ülkemizde en sık görülen mide hastalıklarının başında reflü geliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ekrem Aslan, reflü şikayetlerinin gece daha fazla yaşandığını belirtiyor. Fazla kilo da bu hastalığın şikayetlerini tetikliyor. Özellikle karın bölgesinde yağlanmaya neden olan obezite, mideyi de rahatsız ediyor. Bu nedenle reflü hastalarının kilo vermesi, şikayetleri bir nebze de olsa azaltıyor. Dar çamaşır ve kıyafetler de karın içi basıncını artırarak reflü yakınmalarına neden oluyor. 5 yıldan uzun süredir haftada birden fazla reflü atağı olanların endoskopi yaptırması gerekiyor. Ayrıca hastaların lifli gıdaları tüketmesi reflü ataklarını azaltıyor.



GREYFURT NEFES AÇAR

C vitamini deposu greyfurt, bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığa ilaç olur. Böbrek taşı riskini azaltır. Astıma iyi gelir.



KARANFİLİN GÜCÜ

Güzel kokusuyla karanfil, sindirimi hızlandırır. Ülser ve gastriti önler. Akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Karaciğeri güçlendirir.



PROSTATA SUSAM

Pasta ve börekleri süsleyen susam, antioksidan etkisiyle kanser riskini azaltır. Meme, akciğer, kolon ve prostat kanseriyle savaşır.