Huzursuz bacak uykuları kaçırır (Sağlık haberleri)

Kişinin bacaklarında hissettiği ama tam tarif edemediği 'garip hisse', huzursuz bacak sendromu deniyor. Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak, uykuları kaçıran sendromla ilgili bilgilendiriyor. Hastalığın yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıktığına dikkat çekiyor. "Hastalar genellikle uykularını alamamaktan ve bacaklarında yorgunluk hissinden yakınır. Dopamin veya dopamin artırıcı ilaçlar şikayetleri azaltır. Tedavi ömür boyu sürer" diyor.

KOLESTEROLE ÇARE PIRASA

Lif deposu pırasa, kolesterolü dengeler. Kemikleri güçlendirir. Böylece osteoporoz riskini de azaltır. Kalp ve damar hastalıklarını iyileştirir. Kansızlıkla savaşır. Böbrek hastalıklarından korur. Diyabeti de önler.

Alzheimer'a karşı nar

Antioksidan deposu nar, gençleştirir. Hafızayı korur. Alzheimer'la savaşır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bağırsakları korur. Erkeklerde cinsel gücü artırır. Doğurganlığı destekler. Tansiyonu da dengeler.

KATARAKTA ŞALGAM

C vitamini deposu şalgam, şişkinliği alır. Sindirim sistemini düzenler. Bağırsakları korur. Kemikleri güçlendirir. Prostat ve meme kanserinden korur. Akciğerleri güçlendirir. Zayıflatır. Kataraktı da önler.